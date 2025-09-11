Altın fiyatlarında yeni rekor beklentisi sürüyor! Gözler Fed faiz kararında! İşte 11 Eylül altın fiyatları

Altın piyasaları yatırımcıların gündeminde ilk sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Dün 3 bin 673,95 dolarla rekor kıran ons altın, zirveye yakın seyrini sürdürüyor. ABD vadeli altın kontratları yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 673,70 dolara gerilerken, ons altın bu sabah yüzde 0,8 artışla 3 bin 655 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise serbest piyasada 4 bin 851 TL seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar, yükselişte en büyük nedenlerden birinin iki ülkenin üretilen altının yüzde 50’sini satın alması olduğuna dikkat çekiyor.

11 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.825,50 TL

Satış: 4.825,95 TL

11 EYLÜL 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.964,00 TL

Satış: 8.038,00 TL

11 EYLÜL 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 15.928,00 TL

Satış: 16.076,00 TL

11 EYLÜL 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 31.758,00 TL

Satış: 32.004,00 TL

11 EYLÜL 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.634,69 dolar

Satış: 3.635,03 dolar