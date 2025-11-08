Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Gizemli kutu için karar çıktı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

İçinden ne çıkacağını kesin olarak bilemediğimiz ancak tüketim davranışlarımızı bozduğuna karar verilen 'gizemli kutu'ların satışına ilişkin karar çıktı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, e-ticaret platformlarında "gizemli kutuların" da bulunduğu içeriği belirsiz ürünlerin satışının durdurulmasına karar verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gizemli kutu için karar çıktı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 09:53

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda son günlerde muhtelif platformlarında sayıları hızla artan ve içeriğine dair herhangi bir bilgilendirme yapılmaksızın satışa sunulan "gizemli kutular"ın ele alındığı bildirildi.

Gizemli kutu için karar çıktı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Kurulca yapılan incelemelerde "gizemli kutu" tanıtımlarının, tüketicilerin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu ifade edildi.

Gizemli kutu için karar çıktı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

HAKSIZ TİCARİ UYGULAMA

Açıklamada, ayrıca bu ürünlerin normal şartlar altında taraf olunmayacak tüketici işlemine yönlendirebileceği, mesafeli satışa konu mal veya hizmetin içeriğine ilişkin belirsizlik sebebiyle "gizemli kutu" ve benzeri satış yöntemlerinin reklam yoluyla haksız ticari uygulamayı teşkil ettiği belirtildi. Bu kapsamda, e-ticaret platformlarında içeriği belirsiz ürünlerden oluşan muhtelif ürün satışlarının durdurulduğu bildirildi.

Gizemli kutu için karar çıktı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Açıklamada, anılan ürünlere yönelik tedbirlere ilişkin şunlar kaydedildi: "Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda 9 ayrı reklam veren hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi. Bu ürünlerin satışının yapıldığı e-ticaret platformlarına ilgili ürünlerin satışının engellenmesine yönelik önleyici tedbirlerin alınması doğrultusunda uyarılar gönderildi. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerin haklarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklam faaliyetleriyle etkin şekilde mücadele edilmesi, özellikle genç tüketicilerin bu tür uygulamalardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla denetim faaliyetlerine ve çalışmalara kesintisiz şekilde devam edilecektir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İşte yeni asgari ücret ve emekli zammı! Özgür Erdursun, değişen enflasyon rakamlarına göre tek tek hesapladı
Gram altın 10 bin lira olacak! İslam Memiş yatırımcıya tarih verdi
ETİKETLER
#e-ticaret
#reklam kurulu
#tüketici hakları
#Gizemli Kutular
#Haksız Ticari Uygulamalar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.