Goldman Sachs, S&P 500 endeksi beklentisini yükseltti

Goldman Sachs, S&P 500 endeksine ilişkin tahminlerini revize etti. Goldman Sachs, endeksin 12 ay içinde yüzde 11 artarak 6 bin 900 seviyesine çıkacağını tahmin ediyor.

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, önümüzdeki 12 ay içinde S&P 500 endeksine ilişkin beklentisini 6 bin 500’de 6 bin 900 seviyesine yükseltti. Goldman Sachs, endekste yaklaşık yüzde 11’lik bir artış bekliyor.

Ayrıca Goldman Sachs, S&P 500’ün 3 ay içinde yüzde 3 yükselerek 6 bin 400’e çıkmasını, 6 ay içinde ise yüzde 6’lık bir artışla 6 bin 600’e ulaşmasını bekliyor.

Goldman Sachs’ın tahminlerindeki bu değişimin üç önemli sebebi ise 2026’da güçlü ekonomik büyüme beklentisi, Fed’in faizleri düşürmeye yönelik planları ve büyük şirketlerin sağlam temel göstergeleri.

Ayrıca Goldman Sachs, S&P 500’un öngörülen fiyat/kazanç oranını da 20,4 çarpandan 22 çarpana çıkarttı. Beklenen hisse başına kazanç (EPS) artışı ise 2025 ve 2026 yılları için yüzde 7 olarak tahmin ediliyor.

Öte yandan Goldman Sachs, yatırımcılara dengeli ve çeşitlendirilmiş portföy, alternatif varlık yöneticileri ve düşük tahvil getirilerinden fayda sağlayan şirketlere yatırım yapılmasını öneriyor.