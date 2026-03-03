Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Goldman Sachs’tan doğalgaz tahmininde sert revizyon!

Goldman Sachs, Katar’daki LNG üretim aksamasını gerekçe göstererek Nisan 2026 vadeli TTF doğalgaz fiyat tahminini 36 eurodan 55 euroya çıkardı. Artış oranı yaklaşık yüzde 53.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Goldman Sachs’tan doğalgaz tahmininde sert revizyon!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 10:21

Küresel enerji piyasalarında tansiyon yeniden yükseliyor. Goldman Sachs, ’nın referans göstergesi kabul edilen TTF kontratları için fiyat tahminini ciddi biçimde yukarı çekti. Banka, Nisan 2026 vadeli TTF fiyat öngörüsünü megavatsaat başına 36 eurodan 55 euroya çıkardı. Bu da tahminde yaklaşık yüzde 53’lük bir artış anlamına geliyor. Piyasada ise fiyatlar halihazırda 43 euro seviyesinde işlem görüyor. Yani beklenti, mevcut seviyelerin de üzerine işaret ediyor.

Goldman Sachs’tan doğalgaz tahmininde sert revizyon!

KATAR’DAKİ ÜRETİM AKSAMASI BELİRLEYİCİ OLDU

Revizyonun arkasında ’dan gelen haberler var. Katar’ın devlet enerji şirketi QatarEnergy, Ras Laffan ve Mesaieed’deki sıvılaştırılmış doğalgaz () tesislerinde üretimi askıya aldı. Bu tesisler, küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 20’sini karşılıyor. Üretimin durdurulmasına ise tesisteki bir su tankını hedef alan insansız hava aracı saldırısının neden olduğu bildirildi. Açıkçası bu gelişme, zaten sıkışık olan LNG piyasasında yeni bir belirsizlik başlığı açtı.

Goldman Sachs’tan doğalgaz tahmininde sert revizyon!

AVRUPA İÇİN RİSK BÜYÜYOR

Katar’dan arzın kesintiye uğraması, Avrupa Birliği’nin LNG ithalatının yaklaşık yüzde 15’ini riske atıyor. Bu oran küçümsenecek gibi değil. Özellikle kışa hazırlık sürecinde olan Avrupa için tedarik güvenliği kritik bir başlık.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı!
Bedelli askerlik zammı son durum 2026! Bedelli askerliğe ne zaman zam gelecek, ne kadar oldu?
Bu savaş bölgedekilerden farklı olacak! Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama
ETİKETLER
#doğalgaz
#avrupa
#katar
#lng
#enerji piyasası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.