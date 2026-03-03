Goldman Sachs’tan doğalgaz tahmininde sert revizyon!

Küresel enerji piyasalarında tansiyon yeniden yükseliyor. Goldman Sachs, Avrupa’nın referans göstergesi kabul edilen TTF doğalgaz kontratları için fiyat tahminini ciddi biçimde yukarı çekti. Banka, Nisan 2026 vadeli TTF fiyat öngörüsünü megavatsaat başına 36 eurodan 55 euroya çıkardı. Bu da tahminde yaklaşık yüzde 53’lük bir artış anlamına geliyor. Piyasada ise fiyatlar halihazırda 43 euro seviyesinde işlem görüyor. Yani beklenti, mevcut seviyelerin de üzerine işaret ediyor.

KATAR’DAKİ ÜRETİM AKSAMASI BELİRLEYİCİ OLDU

Revizyonun arkasında Katar’dan gelen haberler var. Katar’ın devlet enerji şirketi QatarEnergy, Ras Laffan ve Mesaieed’deki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesislerinde üretimi askıya aldı. Bu tesisler, küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 20’sini karşılıyor. Üretimin durdurulmasına ise tesisteki bir su tankını hedef alan insansız hava aracı saldırısının neden olduğu bildirildi. Açıkçası bu gelişme, zaten sıkışık olan LNG piyasasında yeni bir belirsizlik başlığı açtı.

AVRUPA İÇİN RİSK BÜYÜYOR

Katar’dan arzın kesintiye uğraması, Avrupa Birliği’nin LNG ithalatının yaklaşık yüzde 15’ini riske atıyor. Bu oran küçümsenecek gibi değil. Özellikle kışa hazırlık sürecinde olan Avrupa için tedarik güvenliği kritik bir başlık.