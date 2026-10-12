Goldman Sachs'tan petrol için 125 dolar uyarısı!

Küresel petrol piyasasında gözler yeniden Orta Doğu'ya çevrildi. Bölgede devam eden gerilim, enerji arzına ilişkin endişeleri artırırken ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan petrol fiyatlarının geleceğine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Banka, Brent petrol için aralık ayı fiyat beklentisini varil başına 90 dolara yükseltti. 2027 yılına ilişkin ortalama fiyat tahminini ise 80 dolarda sabit bıraktı.

ABD tipi ham petrol (WTI) için de tahminlerini paylaşan Goldman Sachs, aralık ayı ortalama fiyatını 81 dolar, 2027 yılı ortalamasını ise 73 dolar olarak öngördü. Ancak bankanın alternatif senaryoları, Orta Doğu'daki çatışmaların yeniden şiddetlenmesi halinde petrol fiyatlarında çok daha sert hareketler yaşanabileceğine işaret ediyor.

PETROLDE 125 DOLAR SENARYOSU MASADA

Goldman Sachs'ın en dikkat çekici tahmini, Körfez ülkelerindeki petrol üretiminin ciddi ölçüde gerilemesi ihtimaline dayanıyor. Bankanın hesaplamalarına göre, Körfez ülkelerinin günlük petrol üretimi 2027 yılında Şubat 2026 seviyesinin 5 milyon varil altında kalırsa Brent petrolün yıllık ortalama fiyatı yaklaşık 125 dolara kadar yükselebilir. Bu tahmin, bölgedeki olası arz kayıplarının küresel petrol fiyatları üzerinde ne kadar güçlü bir etki yaratabileceğini gösteriyor.

Goldman Sachs'ın temel senaryosunda ise çok daha sınırlı bir üretim kaybı öngörülüyor. Buna göre Körfez bölgesindeki günlük petrol üretiminin 2027'de Şubat 2026 seviyesine kıyasla yalnızca 300 bin varil azalması bekleniyor. İki senaryo arasındaki büyük fark, petrol fiyatlarının seyrinde bölgedeki üretim kapasitesinin ne kadar belirleyici olacağını ortaya koyuyor.

ÜRETİM ARTARSA PETROL 60 DOLARA GERİLEYEBİLİR

Petrol piyasasında yalnızca yükseliş ihtimali bulunmuyor. Goldman Sachs, Körfez ülkelerindeki üretimin toparlanması durumunda fiyatların önemli ölçüde gerileyebileceğini de hesaplıyor. Bankanın bu senaryosuna göre, bölgedeki günlük petrol üretiminin 2027 yılında Şubat 2026 seviyesinin 1 milyon varil üzerine çıkması halinde Brent petrolün varil fiyatı 60 doların biraz üzerindeki seviyelere kadar düşebilir.

Dolayısıyla petrolün yönünü belirleyecek en önemli unsurlardan biri, Körfez ülkelerinin üretimlerini ne ölçüde sürdürebileceği olacak.

EN BÜYÜK RİSK ORTA DOĞU'DAKİ ÇATIŞMALAR

Goldman Sachs, temel beklentisinde petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskının zaman içinde güçleneceği görüşünü koruyor. Bununla birlikte bankaya göre, Orta Doğu'daki çatışmaların yeniden şiddetlenmesi bu görünümü değiştirebilecek en önemli risklerden biri. Özellikle Körfez ülkelerinde yaşanabilecek büyük çaplı üretim kayıpları, petrol arzını daraltarak fiyatları bankanın mevcut tahminlerinin çok üzerine taşıyabilir.