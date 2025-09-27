Menü Kapat
19°
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Gözler 7 Ekim'de: TCMB Başkanı Karahan'dan kritik sunum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 7 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () Başkanı , 7 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Karahan'ın milletvekillerine Türkiye ekonomisi, ve konusunda kapsamlı bilgi vermesi bekleniyor. Toplantının öne çıkan gündemleri arasında TCMB'nin faiz kararları ve enflasyonla mücadele adımları yer alacak.

Gözler 7 Ekim'de: TCMB Başkanı Karahan'dan kritik sunum

HANGİ KONULAR MASADA?

Komisyon, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanacak. Karahan'ın sunumunda, küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye ekonomisinin mevcut görünümü, enflasyon ve para politikası çerçevesi öne çıkan başlıklar olacak.

Gözler 7 Ekim'de: TCMB Başkanı Karahan'dan kritik sunum

ENFLASYON VE FAİZ KARARLARI

Sunumda, özellikle TCMB'nin son dönemde aldığı faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin detaylı şekilde aktarılması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu gereği, TCMB Başkanı'nın Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu düzenli olarak bilgilendirmesi gerekiyor.

