Gözler 7 Ekim'de: TCMB Başkanı Karahan'dan kritik sunum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 7 Ekim’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapacak. Karahan’ın milletvekillerine Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası konusunda kapsamlı bilgi vermesi bekleniyor. Toplantının öne çıkan gündemleri arasında TCMB’nin faiz kararları ve enflasyonla mücadele adımları yer alacak.

HANGİ KONULAR MASADA?

Komisyon, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanacak. Karahan’ın sunumunda, küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye ekonomisinin mevcut görünümü, enflasyon ve para politikası çerçevesi öne çıkan başlıklar olacak.

ENFLASYON VE FAİZ KARARLARI

Sunumda, özellikle TCMB’nin son dönemde aldığı faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin detaylı şekilde aktarılması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu gereği, TCMB Başkanı’nın Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nu düzenli olarak bilgilendirmesi gerekiyor.