Gram altın 5 bin TL'yi aştı! Rekor üstüne rekor: İşte 21 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki gelişmeler alım- satım yapanlar ve yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 21 Eylül altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI



Gram altın satış fiyatı: 5.021,91 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 8.223,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 16.457,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 32.742,83 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 32.788,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.686,07 dolar