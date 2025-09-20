Menü Kapat
Diyarbakır'da kuyumcuya vurgun! Kaşla göz arasında 2,5 kilo altın çaldılar

'da üç kadın kuyumcudan kaşla göz arasında 2,5 kilo çaldı. Merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde iş yeri sahibi M.M'nin vitrin düzenlediği sırada kadın şüphelilerin kutuda bulunan yaklaşık 2,5 kilogram altını alarak kaçtığını belirlendi.

Durumun fark eden iş yeri sahibinin şikayetçi olduğunu ve olayın kısa sürede çözülerek şüphelilerin yakalandığı ortaya çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kuyumcuya giren 3 çarşaflı kadından birinin, iş yeri sahibi M.M'nin vitrini düzenlediği sırada tezgahın altında bulunan kasadan bir kutu aldığı, sonra da zanlıların iş yerinden ayrıldığı görüldü.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, "Emniyet birimlerimizi tebrik ediyor, esnafımız M.M'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

