İki milyon TL'lik bebek bezi! Hırsızlar Eskişehir'e kaçarken kıskıvrak yakalandı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde gerçekleşen bir hırsızlık olayının ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerinin Eskişehir'e geleceği yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.

EKİPLER KISKIVRAK YAKALADI

Şüpheli şahısları takibe alan ekipler, Eskişehir girişinde yolculuk yaptıkları aracı durdurup şahısları kıskıvrak yakalandı.

ALTINLARI BEBEK BEZİNE SARMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince araçta yapılan aramada hırsızlığa konu olan yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları, kirli bebek bezine sarılmış bir şekilde bulundu. Ziynet eşyaları sahibine teslim edilirken, şüpheli 2 kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı