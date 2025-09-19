Menü Kapat
İki milyon TL'lik bebek bezi! Hırsızlar Eskişehir'e kaçarken kıskıvrak yakalandı

İstanbul'da çaldıkları altınları Eskişehir'e götüreren hırsızlar, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandılar. Şahısların çaldıkları altınlar, bebek bezine sarılmış halde bulundu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 10:57

İstanbul'un ilçesinde gerçekleşen bir olayının ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerinin 'e geleceği yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.

İki milyon TL'lik bebek bezi! Hırsızlar Eskişehir'e kaçarken kıskıvrak yakalandı

EKİPLER KISKIVRAK YAKALADI

Şüpheli şahısları takibe alan ekipler, Eskişehir girişinde yolculuk yaptıkları aracı durdurup şahısları kıskıvrak yakalandı.

İki milyon TL'lik bebek bezi! Hırsızlar Eskişehir'e kaçarken kıskıvrak yakalandı

ALTINLARI BEBEK BEZİNE SARMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince araçta yapılan aramada hırsızlığa konu olan yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları, kirli bebek bezine sarılmış bir şekilde bulundu. Ziynet eşyaları sahibine teslim edilirken, şüpheli 2 kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

ETİKETLER
#hırsızlık
#altın
#eskişehir
#tuzla
#suç
#yakalama
#Ziynet Eşyası
#Yaşam
