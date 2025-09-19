Yüreğinizi ısıtacak anlar: Oflu Süleyman amcanın tilki dostu

Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Süleyman Saral'ın tilki ile kurduğu dostluk yürekleri ısıttı. Yazları Bayburt'un Soğanlı Yaylası'nda yaşayan Saral Yayladaki Sırataşlar mevkiindeki evine gelen tilkiyi her gün balık, et ve peynir vererek elleriyle besliyor. 65 yaşındaki Süleyman Saral o anları cep telefonu ile kayda aldı. Tek başına yaşadığı yayla evinde tilki dostunun yanında Saral'ın bir de kedisi olduğu görüldü. Oflu Süleyman Saral tilki ile dostluğunu kedisinin kıskandığını söylediği anlar izleyenlerin yüreklerini ısıttı.