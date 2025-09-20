Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Altın bozdurmaya gelen bile var! Gerçeğinden ayırt etmek mümkün değil

Özellikle düğünlerin gözdesi olan ve Türk kültüründe önemli bir yere sahip altının yükselen fiyatı gösterişinden ödün vermek istemeyenleri altın kaplama imitasyon takılara yöneltti. Piyasada altın kemerden hasır setlere, ajda bileziklerden akıtma kolyelerine pek çok kuyum ürününün tıpatıp benzeri bulunuyor. Altın kaplama takı üreticisi Mehmet Yağıcı, "Gerçekleriyle birebir aynı, hiçbir şekilde ayırt edilemiyor" dedi.

Altın bozdurmaya gelen bile var! Gerçeğinden ayırt etmek mümkün değil
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 17:00

Yatırımın güvenli limanı olarak bilinen gün geçtikçe rekor tazelerken, Türk kültürünün önemli parçası olan altın takıların fiyatları da artıyor. Gelinlere takılan takılar ailelerin gelir durumuna göre değişiyor, imkanı elverenler geline hasır işleme, akıtma, mesh örgü, tabut bileklik gibi gösterişli ve ağır takılar, metrelerce zincir, beşibiryerde, hatta altın kemer takıyor.

GELİNE İMİTASYON TAKIYORLAR


Ajda ve müjde bilezikler ise son yıllarda özellikle genç kızlar tarafından satın alınıyor, kimisi bunu yatırım aracı olarak bileğinde taşıyor. Maddi durumu elvermediği halde ve nikah merasimine katılan yakınlarına gösteriş yapmak isteyen aileler, gelinleri gerçek değeri milyonları bulan takıların birebir benzeri olan imitasyonlarıyla donatıyor.

Altın bozdurmaya gelen bile var! Gerçeğinden ayırt etmek mümkün değil

SOSYAL MEDYADA ÇOK POPÜLER

Bazı fenomenleri de bu imitasyon takıları kullanarak, takipçilerine maddi durumları çok iyiymiş algısı yaratıyor. Düğününde takılan gerçek altınları ihtiyaç dolayısıyla bozdurup yakınlarının bu durumdan haberi olmasını istemeyenler ise aynı takıların sahtelerini satın alarak gittikleri ortamlarda boy gösteriyor.

İstanbul'da altın denince akla ilk gelen yer olan Kapalıçarşı çevresinde imitasyon takıların satışının yapıldığı çok sayıda mağazadan birinin sahibi Mehmet Yağıcı, bu takılara olan talebin nedenlerini anlattı.

Altın bozdurmaya gelen bile var! Gerçeğinden ayırt etmek mümkün değil

"TEK FARK ALTIN OLMAMASI"

Yağıcı, asıl mesleğinin kuyumculuk olduğunu, pandemi sürecinden sonra altın fiyatlarının arttığını, bununla birlikte altın kaplama takılara rağbetin arttığını söyledi.

Oluklu altın ajda bileziklerin kuyumcularda 45-50 bin lira bandında satıldığını, kendilerinin çelik ve bakırdan ürettikleri altın kaplama ajda bileziklerinin ise 250-300 lira civarında satışa sunulduğunu aktaran Yağıcı, "Tek farkı ham maddesinin altın değil, farklı materyaller olması" dedi.

Altın bozdurmaya gelen bile var! Gerçeğinden ayırt etmek mümkün değil

DÜĞÜN YAPACAKLAR TERCİH EDİYOR

Yağıcı, sosyal medya fenomenlerine de imitasyon gönderdiklerini anlatarak, şu sözleri kullandı:

"Gerçekleriyle birebir aynı, hiçbir şekilde ayırt edilemiyor. Ürünlerin içlerine 'demo' damgası bastığımız için içine bakılırsa belli oluyor, dışardan farkı anlaşılmıyor. Alanlar da genelde gelinler oluyor, eşleriyle birlikte geliyorlar. Maddi güçleri yetmediği için 2-3 tane gerçek aldıysa yanına 2-3 tane de altın kaplama bilezik alıyorlar. Böylece eşe dosta belli etmeden takılarını tamamlıyorlar"

Altın bozdurmaya gelen bile var! Gerçeğinden ayırt etmek mümkün değil

Takı konusunda gösterişin sınır tanımadığı düğünlerine katılan müşterilerinin de olduğunu belirten Yağıcı, "Romanlarımızın takılara ayrı bir sevdaları var. Bir iki tane değil, böyle 7-8 tane takı takmayı seviyorlar. Devamlı müşterilerimiz var, takılarını bizden temin ediyorlar" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatı için kritik 3 ay: Dev banka tahminini yükseltti
ETİKETLER
#sosyal medya
#altın
#düğün
#nişan
#takı
#roman
#Imitasyon Takı
#Gündem
