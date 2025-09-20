Altın bozdurmaya gelen bile var! Gerçeğinden ayırt etmek mümkün değil

Yatırımın güvenli limanı olarak bilinen altın gün geçtikçe rekor tazelerken, Türk kültürünün önemli parçası olan altın takıların fiyatları da artıyor. Gelinlere takılan takılar ailelerin gelir durumuna göre değişiyor, imkanı elverenler geline hasır işleme, akıtma, mesh örgü, tabut bileklik gibi gösterişli ve ağır takılar, metrelerce zincir, beşibiryerde, hatta altın kemer takıyor.

GELİNE İMİTASYON TAKIYORLAR



Ajda ve müjde bilezikler ise son yıllarda özellikle genç kızlar tarafından satın alınıyor, kimisi bunu yatırım aracı olarak bileğinde taşıyor. Maddi durumu elvermediği halde düğün ve nikah merasimine katılan yakınlarına gösteriş yapmak isteyen aileler, gelinleri gerçek değeri milyonları bulan takıların birebir benzeri olan imitasyonlarıyla donatıyor.

SOSYAL MEDYADA ÇOK POPÜLER

Bazı sosyal medya fenomenleri de bu imitasyon takıları kullanarak, takipçilerine maddi durumları çok iyiymiş algısı yaratıyor. Düğününde takılan gerçek altınları ihtiyaç dolayısıyla bozdurup yakınlarının bu durumdan haberi olmasını istemeyenler ise aynı takıların sahtelerini satın alarak gittikleri ortamlarda boy gösteriyor.

İstanbul'da altın denince akla ilk gelen yer olan Kapalıçarşı çevresinde imitasyon takıların satışının yapıldığı çok sayıda mağazadan birinin sahibi Mehmet Yağıcı, bu takılara olan talebin nedenlerini anlattı.

"TEK FARK ALTIN OLMAMASI"

Yağıcı, asıl mesleğinin kuyumculuk olduğunu, pandemi sürecinden sonra altın fiyatlarının arttığını, bununla birlikte altın kaplama takılara rağbetin arttığını söyledi.

Oluklu altın ajda bileziklerin kuyumcularda 45-50 bin lira bandında satıldığını, kendilerinin çelik ve bakırdan ürettikleri altın kaplama ajda bileziklerinin ise 250-300 lira civarında satışa sunulduğunu aktaran Yağıcı, "Tek farkı ham maddesinin altın değil, farklı materyaller olması" dedi.

DÜĞÜN YAPACAKLAR TERCİH EDİYOR

Yağıcı, sosyal medya fenomenlerine de imitasyon takı gönderdiklerini anlatarak, şu sözleri kullandı:

"Gerçekleriyle birebir aynı, hiçbir şekilde ayırt edilemiyor. Ürünlerin içlerine 'demo' damgası bastığımız için içine bakılırsa belli oluyor, dışardan farkı anlaşılmıyor. Alanlar da genelde gelinler oluyor, eşleriyle birlikte geliyorlar. Maddi güçleri yetmediği için 2-3 tane gerçek aldıysa yanına 2-3 tane de altın kaplama bilezik alıyorlar. Böylece eşe dosta belli etmeden takılarını tamamlıyorlar"

Takı konusunda gösterişin sınır tanımadığı roman düğünlerine katılan müşterilerinin de olduğunu belirten Yağıcı, "Romanlarımızın takılara ayrı bir sevdaları var. Bir iki tane değil, böyle 7-8 tane takı takmayı seviyorlar. Devamlı müşterilerimiz var, takılarını bizden temin ediyorlar" diye konuştu.