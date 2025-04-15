Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 15 Nisan 2025 altın fiyatları

rump’ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleriyle birlikte küresel piyasalarda oluşan belirsizlik sürüyor. Altın fiyatları güne hareketli başladı. Gram altın 3.948,49 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 15 Nisan 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 956 bin lira, en yüksek 3 milyon 995 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 3 milyon 962 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 3.948,49 TL'den, çeyrek altın ise 6.536,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 15 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

15 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.927,99

Satış 3.948,49

15 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.480,00

Satış 6.536,00

15 NİSAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 12.961,00

Satış 13.074,00

15 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 25.842,00

Satış 26.048,00

15 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.216,09

Satış 3.228,43