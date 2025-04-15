Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 15 Nisan 2025 altın fiyatları

rump’ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleriyle birlikte küresel piyasalarda oluşan belirsizlik sürüyor. Altın fiyatları güne hareketli başladı. Gram altın 3.948,49 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 15 Nisan 2025 altın fiyatları...
Altın piyasasında en düşük 3 milyon 956 bin lira, en yüksek 3 milyon 995 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 3 milyon 962 bin lira oldu.
Serbest piyasada gram altın 3.948,49 TL'den, çeyrek altın ise 6.536,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 15 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 3.927,99
Satış 3.948,49
Alış 6.480,00
Satış 6.536,00
Alış 12.961,00
Satış 13.074,00
Alış 25.842,00
Satış 26.048,00
Alış 3.216,09
Satış 3.228,43