Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Ağustos 2025 altın fiyatları

İstanbul
Altın fiyatları hem yerel hem de küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik nedenler ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 408 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son gününde yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 405 bin 500 lira oldu.
Serbest piyasada gram altın 4.383,41 TL'den, çeyrek altın ise 7.241,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
16 Ağustos 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 4.382,58
Satış 4.383,41
Alış 7.152,00
Satış 7.241,00
Alış 14.305,00
Satış 14.483,00
Alış 28.521,00
Satış 28.832,00
Alış 3.335,74
Satış 3.336,30