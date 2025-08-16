Menü Kapat
 Bengül Arıca

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Ağustos 2025 altın fiyatları

Altın fiyatları ABD'nin açıkladığı gümrük tarifeleri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 16 Ağustos 2025 altın fiyatları..

Altın fiyatları hem yerel hem de küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik nedenler ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 408 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son gününde yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 405 bin 500 lira oldu.

Serbest piyasada gram 4.383,41 TL'den, çeyrek altın ise 7.241,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Ağustos 2025 altın fiyatları

İŞTE PİYASALARDA SON DURUM

16 Ağustos 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

16 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.382,58

Satış 4.383,41

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Ağustos 2025 altın fiyatları

16 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.152,00

Satış 7.241,00

16 AĞUSTOS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 14.305,00

Satış 14.483,00

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Ağustos 2025 altın fiyatları

16 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 28.521,00

Satış 28.832,00

16 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?

Alış 3.335,74

Satış 3.336,30

Düğün sezonu ve yatırımcı altın piyasasına yön veriyor: Kuyumculardan dikkat çeken değerlendirme!

Sıkça Sorulan Sorular

YATIRIM İÇİN HANGİ ALTINI ALMALIYIZ?
Birikim yapmak için altın, yıllardır güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edilir. Birikim için en karlı altın türü ise genellikle gram altın veya çeyrek altın gibi küçük ölçülerdeki altınlardır.
