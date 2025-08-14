Menü Kapat
Arama Kapat
29°
Düğün sezonu ve yatırımcı altın piyasasına yön veriyor: Kuyumculardan dikkat çeken değerlendirme!

Yaz sezonunun sonuna doğru kuyumculuk piyasasında hareketlilik beklentisi artarken, uzmanlar altının uzun vadede güvenli liman olmaya devam edeceğini öngörüyor. Piyasada en çok ilgi gören altınlar da belli oldu. İşte detaylar...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 416 bin liraya yükseldi. Yaz sezonunda sona gelinmesi ve okulların açılacak olmasıyla birlikte sektöründe hareketlilik beklentisi arttı. İstanbul'da kuyumculuk yapan Ergin Kaya, Anadolu'dan dönen ailelerin etkisiyle piyasanın canlanacağını ve iyi bir düğün sezonu yaşanacağını öngörüyor.

Düğün sezonu ve yatırımcı altın piyasasına yön veriyor: Kuyumculardan dikkat çeken değerlendirme!

"GRAM VE ÇEYREK ALTINA İLGİ YÜKSEK"

Tgrthaber.com'a konuşan Kaya ilgi gören takıları da paylaştı. Özellikle gram ve çeyrek altına olan ilginin arttığını belirten Kaya, düğünlerde takı setleri, zincir kolyeler ve bileziklerin de revaçta olduğunu ifade etti.

Düğün sezonu ve yatırımcı altın piyasasına yön veriyor: Kuyumculardan dikkat çeken değerlendirme!

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı ise, son dönemde yaşanan altın fiyatlarındaki dalgalanmalara ilişkin yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Altının her zaman "güvenli liman" olmaya devam edeceğini vurgulayan Çakmakçı, vatandaşların kısa vadeli kazanç beklentisiyle panik yapmaması gerektiğini söyledi.

Düğün sezonu ve yatırımcı altın piyasasına yön veriyor: Kuyumculardan dikkat çeken değerlendirme!

“DAHA ÇOK GRAM VE ÇEYREK İLGİ GÖRÜYOR”

İstanbul’da kuyumculuk yapan Kayalar Kuyumculuk sahibi Ergin Kaya, “Yaz aylarında İstanbul’da hepinizin bildiği gibi Anadolu’ya tatil için giden aileler var. İstanbul’a dönüşlerle birlikte özellikle okulların açılmasıyla piyasanın daha hareketli olacağını ve iyi bir düğün sezonu olacağını umuyoruz. Daha çok gram, çeyrek gibi ürünlere rağbet var. Düğün sezonuyla birlikte takılar ve saatler de ilgi görüyor. Çiftçilerimiz tektaş yüzüklerle beraber düğünler için en çok zincir kolye ve setler tercih ediliyor. Yine bilezikler revaçta. Alım gücünün azalmasıyla birlikte 22 ayar yerine daha çok 14 ayarın tercih edildiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Düğün sezonu ve yatırımcı altın piyasasına yön veriyor: Kuyumculardan dikkat çeken değerlendirme!

ÇAKMAKCI: ALTIN HER ZAMAN GÜVENLİ LİMAN OLMAYA DEVAM EDECEK

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, altın fiyatlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Yatırımcıya her zaman altının uzun vade yatırım aracı olduğunu aktaran Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, "Vatandaşlarımız günü birlik ticaret yaparak para kazanayım düşüncesinde oldukları için bu kararlarından hiçbir zaman vazgeçiremedik. Bir yatırım aracı olan arsa ve tarla gibi yatırım araçlarında bile vatandaş iki senenin hesabını yaparken altında bugün alayım yarın para kazanayım düşüncesi her zaman hakim. Biz uyarılarımızı yapmaya devam ediyoruz. Altın her zaman güvenli liman olmaya devam edecek. Özellikle bütün dünya ülkelerinde enflasyonların yüksek olduğu dönemde, faizler yükseldi. Faizler yükselince yatırımcı şuan parasını faizde tutuyor. Faizler düşmeye başlayınca yatırımcı altına yönelecektir. Bu da altının gram altının yılsonunda 5 buçuk ile 6 bin lira arasında olacağını tahmin ediyoruz. Bu rakamları söylemek için kahin olmaya gerek yok. Zaten dünya ekonomileri ortada" diye konuştu.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 406 bin lira, en yüksek 4 milyon 424 bin 999,5 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 416 bin lira oldu.

