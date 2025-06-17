Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 17 Haziran 2025 altın fiyatları

Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmasıyla küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Gram altın 4.295,19 lira çeyrek altın ise 7.113,00 liradan işlem görüyor. Peki cumhuriyet altını ve ons altında son durum ne? İşte 17 Haziran 2025 altın fiyatları...

İran ile İsrail arasındaki giderek artan gerilim nedeniyle piyasalar karıştı. Yatırımcılar güvenli liman olan altına yönelirken altın piyasasında en düşük 4 milyon 352 bin lira, en yüksek 4 milyon 370 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,25 azalışla 4 milyon 355 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.295,19 TL'den, çeyrek altın ise 7.113,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 17 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

17 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.294,71

Satış 4.295,19

17 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.043,00

Satış 7.113,00

17 HAZİRAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 14.083,00

Satış 14.223,00

17 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 28.081,00

Satış 28.318,00

17 HAZİRAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.388,09

Satış 3.388,46