'Kazanma hayali yok!' İslam Memiş'ten yatırımcılara savaş uyarısı

Finans analisti İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, İsrail-İran savaşının piyasalardaki belirleyici etkisine dikkat çekti ve yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu.

Finans analisti İslam Memiş, İsrail - İran savaşının piyasalara etkisi hakkında açıklamada bulundu. Memiş, önümüzdeki haftaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, piyasaların rotasını artık jeopolitik gelişmelerin belirlediğini vurgulayan Memiş, "Yeni haftada takip edeceğimiz tek şey savaş. Ekonomik verilerin bir önemi kalmadı" diyerek savaşın piyasaları ne derecede etkilediğinin altını çizdi. Memiş, Eylül ayına kadar yatırımcıların ekonomik hamlelerde dikkatli olması gerektiğini hatırlatarak, artık bu dönemde önemli olan tek şeyin birikimlere sahip çıkmak olduğunu dile getirdi.

"Eylül’e kadar birikimlerine sahip çık. Eylül’e kadar kazanma hayali yok" diyen İslam Memiş, borsa ve kripto para piyasalarında düşüş beklediğini; petrol, altın fiyatları ve gümüş gibi değerli madenlerle, emtia fiyatlarında yükseliş öngördüğünü ifade etti.