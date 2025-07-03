Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 3 Temmuz 2025 altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gram altın güne 4.297,63 lira, çeyrek altın ise 7.055,00 lira seviyesinden başladı. Peki yarım altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 3 Temmuz 2025 altın fiyatları...

ABD Başkanı Trump'ın 9 Temmuz'a kadar ertelediği gümrük tarifelerinin süresini uzatmayı düşünmediğini açıklaması, piyasalarda tedirginliğe neden oldu. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 263 bin 504,5 lira, en yüksek 4 milyon 296 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,2 artışla 4 milyon 296 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.297,63 TL'den, çeyrek altın ise 7.055,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

İşte 3 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

3 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.297,18

Satış 4.297,63

3 TEMMUZ 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.992,00

Satış 7.055,00

3 TEMMUZ 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.983,00

Satış 14.108,00

3 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.882,00

Satış 28.089,00

3 TEMMUZ 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.349,63

Satış 3.349,95