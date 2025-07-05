Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 5 Temmuz 2025 altın fiyatları

Altın fiyatları haftayı dalgalı bir seyirle kapattı. Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Serbest piyasada gram altın 4.274,34 liradan satılıyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 5 Temmuz 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatları hem yerel hem de küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik nedenlerden dolayı nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 4 milyon 260 bin liraya geriledi.

Serbest piyasada gram altın 4.274,34 TL'den, çeyrek altın ise 7.013,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

İşte 25 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

5 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.273,84

Satış 4.274,34

5 TEMMUZ 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.930,00

Satış 7.013,00

5 TEMMUZ 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.860,00

Satış 14.027,00

5 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.635,00

Satış 27.925,00

5 TEMMUZ 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.334,89 dolar

Satış 3.335,28 dolar