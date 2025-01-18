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Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 18 Ocak 2025 altın fiyatları

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ocak 2025 07:24 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 07:27

ABD'de aylık enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Gazze'den gelen ateşkes haberi altın fiyatlarını hareketlendirdi. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 18 Ocak 2025 altın fiyatları...

Ons altın, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 712 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın​ Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 3 milyon 92 bin 500 lira oldu.

Serbest piyasada gram altın​ 3.081,27 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.065,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 18 Ocak 2025 altın fiyatları - 1. Resim

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları​ ne kadar?" diye araştırmaya başladı.  Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 18 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

18 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.080,73

Satış 3.081,27

Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 18 Ocak 2025 altın fiyatları - 2. Resim

18 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.015,00

Satış 5.065,00

18 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 10.031,00

Satış 10.132,00

Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 18 Ocak 2025 altın fiyatları - 3. Resim

18 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.999,00

Satış 20.178,00

18 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.700,74

Satış 2.701,27

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Kaynak: tgrthaber.com
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