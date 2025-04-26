Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 26 Nisan 2025 altın fiyatları

Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmelerin yanı sıra jeopolitik riskler de altın fiyatları üzerinde önemli rol oynuyor. Altın bu haftayı düşüşle kapattı. Gram altın altın 4.100,23 lira seviyesinden alıcı buluyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 26 Nisan 2025 altın fiyatları...

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin ile gümrük tarifeleri konusunda görüşmelerin sürdüğüne yönelik açıklamalarının ardından altında düşüş başladı. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 110 bin lira, en yüksek 4 milyon 152 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 1,1 azalışla 4 milyon 131 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.100,23 TL'den, çeyrek altın ise 6.849,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 26 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

26 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.099,20

Satış 4.100,23

26 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.779,00

Satış 6.849,00

26 NİSAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.559,00

Satış 13.697,00

26 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.034,00

Satış 27.289,00

26 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.318,98

Satış 3.319,68