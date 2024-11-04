04 Kasım 2024 08:05 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 08:30

Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere altın fiyatları son günlerde gelen rekor seviyelerin ardından büyük merak konusu! Peki bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 4 Kasım 2024 güncel altın fiyatları...

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 4 Kasım döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 4 Kasım döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı

Altın​ fiyatları​ son haftalarda rekor üstüne rekor kırarak yatırımcılarının yüzünü güldürürken, söz konusu yükselişin ne kadar süreceği merak konusu oldu. Hal böyleyken Goldman Sachs​ tarafından yapılan altın fiyatlarının 2025​ sonuna kadar ons başına 3 bin dolara çıkacağı tahmini piyasalardaki heyecanı daha da artırdı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Jeopolitik ve enflasyon​ endişeleri nedeniyle altına yönelik spekülatif pozisyonların yüksek seviyelere çıktığı tespiti de altına olan ilgiyi artırıyor. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını​ kaç lira oldu?

İşte 4 kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

4 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.025,75

Satış 3.026,37

4 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.077,00

Satış 5.123,00

4 KASIM 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 10.122,00

Satış 10.240,00

4 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.244,00

Satış 20.408,00

4 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.741,77

Satış 2.742,08