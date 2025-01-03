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Gram altın, çeyrek altın uçtu! İşte 3 Ocak 2025 altın fiyatları

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 07:14 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 07:15

Altın fiyatları yeni yıla hızlı başladı. Gram altın 3 bin lira seviyesine ulaştı. Gram altın ve çeyrek altında yükseliş sürüyor. İşte 3 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

Yeni yıl ile birlikte piyasalarda hareketlilik başladı. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 39 bin lira, en yüksek 3 milyon 44 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,6 yükselişle 3 milyon 44 bin lira oldu.

Gram altın, çeyrek altın uçtu! İşte 3 Ocak 2025 altın fiyatları - 1. Resim

Serbest piyasada gram altın 3.030,35 TL'den, çeyrek altın ise 5.031,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte  3 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

3 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.029,99

Satış 3.030,35

3 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.915,00

Satış 5.031,00

Gram altın, çeyrek altın uçtu! İşte 3 Ocak 2025 altın fiyatları - 2. Resim

3 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 9.860,00

Satış 10.062,00

3 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.658,00

Satış 20.046,00

Gram altın, çeyrek altın uçtu! İşte 3 Ocak 2025 altın fiyatları - 3. Resim

3 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.661,78

Satış 2.662,07

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Kaynak: tgrthaber.com

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