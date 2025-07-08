Gram altın, çeyrek altın yükselişe geçti! İşte 8 Temmuz 2025 altın fiyatları

Haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başlayan altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Gram altın 4.283,82 TL'den, çeyrek altın ise 7.019,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki cumhuriyet altını ve ons altında durum ne? İşte 8 Temmuz 2025 altın fiyatları...

Küresel piyasalarda yaşanan tarife belirsizlikleri ve jeopolitik gerilimler altın fiyatları üzerinde önemli rol oynuyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 245 bin lira, en yüksek 4 milyon 258 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 250 bin lira oldu. Altın yeni güne ise hareketli başladı.

Serbest piyasada gram altın 4.283,82 TL'den, çeyrek altın ise 7.019,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 8 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

8 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.283,35

Satış 4.283,82

8 TEMMUZ 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.960,00

Satış 7.019,00

8 TEMMUZ 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.921,00

Satış 14.043,00

8 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.764,00

Satış 27.958,00

8 TEMMUZ 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.330,50

Satış 3.330,82