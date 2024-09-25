Gram altın fiyatı 3 bin çeyrek altın fiyatı 5 bin lirayı aştı! İslam Memiş'ten uyarı: "Merkez Banklarının savaşı başlıyor"

25 Eylül 2024 14:31 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 14:37

Altın fiyatı bugün yeni bir rekor kırdı. Hem ons tarafında hem gram tarafında yükselişler hızlandı. Gram altın fiyatı 3 bin seviyesini aştı. Çeyrek altın 5 bin lira ile tarihi seviyelerini gördü. ' Şimdi 2025’e odaklandık' diyen İslam Memiş'ten aralık ayı uyarısı geldi. Savaş fiyatlaması başladı diyen uzman büyük tufanla birlikte küresel piyasalarda bozulma olacak dedi.

Altın​, fiyatı zayıf ABD verilerinin ardından şaha kalktı. Yüksek rekor seviyeyi gördü. Gram altın​ fiyatı 3 bin lirayı geçti. Ons altın​ tarihi zirvesini aşarak 2 bin 670 doları gördü. Çeyrek altın fiyatı 5 bin liranın üzerini gördü. Altındaki artışın en önemli nedenleri arasında ekonomik belirsizlikler yer aldı. Altın rekorunun ardından İslam Memiş​'ten açıklama geldi.

ALTIN FİYATLARI YENİDEN REKOR KIRDI

Finans analisti İslam Memiş2in açıklamaları şöyle;

"Altın, gümüş fiyatları ve piyasalar aralık ayında beklediğim kusursuz fırtınayı fiyatlıyor. Altın fiyatlarının odağında kesinlikle bir jeopolitik risk olduğu gibi özellikle Amerika tarafından beklediğim aralık ayındaki büyük fırtına büyük tufanla birlikte küresel piyasalardaki

bozulmayı yeniden fiyatlamaya devam ediyor.

KÜÇÜK YATIRIMCI KENDİ YOLUNA BAKSIN

2600 dolar seviyesine kadar Merkez bankalarını fiyatlayacak 2600 - 3.000 dolar aralığında jeopolitik gerilimleri ve savaş risklerini fiyatlayacak bir altın fiyatı var. Gram altın tarafında yıllık bazda 2024 yılını 3000 - 3500 lira aralığında tamamlayacak. Şu anda gram altın serbest piyasalarda 3 bin 10 lira seviyesinde. Hem ons altın tarafında hem gram altın tarafında 2024 yılındaki öngörüm çok şükür gerçekleşti. Ancak bireysel olarak geçen hafta almış olduğum dolar pozisyonu benim ve yol arkadaşlarımı bağladığı için sizi bağlamıyor. Küçük yatırımcıyı bağlamıyor.

ARALIK AYINDA KUSURSUZ FIRTINA BAŞLAYACAK

Elinizdeki varlıkları satmayın, malınıza sahip çıkın. Ben sizi aralık ayına hazırlıyorum. Aralık ayı itibariyle 'Kusursuz Fırtına' dediğim bir jeopolitik riskle birlikte küresel piyasalarda büyük bir tufan kopacak. Şu anda İsrail'in Orta Doğu'daki bölgesel ülkelere savaş başlatması ile birlikte ons altın 2657 dolar seviyesinde. Pazartesi günü 2625 dolar seviyesine kadar yükselmişti.

İsrail'in bu saldırıları devam ederse ons fiyatının 3.000 dolar seviyesine kadar yolu açık. Elinde altın ve gümüş bulunduran yatırımcısı bozdurmak için erken. Kesinlikle satma malını. Ev alacaksan, araba alacaksan o ayrı. O zaman satmak mantıklı.

GRAM ALTIN FİYATI 4500 TL OLACAK

Altın fiyatları özellikle gram altın artık 3200 - 3300 - 3400 buralara gidecek. 2025 yılı ile ilgili geçen hafta bir uyarı yaptım. 4000 - 4500 lira aralığında bir gram altın 3000 - 3500 dolar aralığında bir ons altın. Hedefimiz bu. Yatırımcılar 2025 yılının hazırlığını yapabilir.

Altın bugün yeni bir rekor kırdı. Hem ons tarafta hem gram tarafta. Altının gram fiyatı serbest piyasalarda günlük bazda 3030 lira seviyesine kadar yükseldi. Sabah saatlerinde ons tarafla 2670 dolar seviyesini gördük. Muhteşem bir rakam bu. Savaş fiyatlaması halen devam etmekte.

MERKEZ BANKALARININ SAVAŞI BAŞLIYOR

Savaş fiyatlaması başladı. Bundan sonra piyasalarda dış politika tarafındaki görüş ayrılıkları belirleyici olacak. Gözler Merkez Bankalarında olacak. Çatlaklar yavaş yavaş ortaya çıkacak. Merkez bankalarının görüş ayrılıkları da manşetleri süsleyen bir haber akışı olacak. Savaş sadece sahada değil Merkez bankalarına da yayılacak. Merkez bankaları artık organize olmaktan çıktı.

Bu hikayede enflasyonun patlak vermesi, savaşın patlak vermesi, varlık balonlarında balonun bayağı bayağı şişmesi bize neyi işaret ediyor? Hikaye yeni dünya düzenine bir hazırlık yapıyor. Piyasalar büyük reset dediğimiz sürece hazırlanıyor.