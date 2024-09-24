İslam Memiş 'Gram altın fiyatı daha dolardan destek almadı' dedi: Elinde altın bulunduranlara seslendi

24 Eylül 2024 11:26 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 11:55

Bu hafta borsa tarafında pozitif beklenti devam ederken dolar karşısındaki varlıklarda kar satışları bekleniyor. Dolar karşısındaki ons altın fiyatı, petrol fiyatları ve euro dolar paritesi gibi enstrümanlar hareketlendi. Finans analisti İslam Memiş, yeni haftaya dair beklentilerini paylaştı. Memiş, 'Kesinlikle malınıza sahip çıkın' diyerek gram altın fiyatının geleceği seviyeyi açıkladı.

Gram altını olan bayram edecek! İslam Memiş altın satanları uyardı: Satış için şartlarını açıkladı

Gram altını olan bayram edecek! İslam Memiş altın satanları uyardı: Satış için şartlarını açıkladı

Finans analisti İslam Memiş'ten altın yatırımcılarını ilgilendiren uyarılar geldi. İslam Memiş, borsa, dolar, euro, ons ve gram altın fiyatı hakkında çarpıcı öngörülerde bulundu. Şu dönemde altın almak mı satmak mı daha avantajlı, sorusuna en net cevabı verdi. Yatırımcılar için eylül ayında zirve noktayı açıkladı.

İslam Memiş'in öne çıkan açıklamaları şöyle; "Dışarıda jeopolitik gerilimler var. Orta Doğu'da tansiyon artmazsa ve küresel piyasaları etkileyecek bir gelişme olmazsa veri açısından bu hafta sakin bir haftayı geride bırakacağız.

BORSADA POZİTİF BEKLENTİ

Borsa İstanbul 100 endeksi 99.900 puan seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Geçen hafta10.000 puan puan seviyesini test etti. Oradan tekrar kar satışıyla geriledi. 9800 - 10200 puan aralığı ile alakalı beklentim devam ediyor. Eğer 10.2 puan seviyesi yukarı yönlü kırılırsa 10380 puan seviyesine kadar yükselişler devam edebilir. Borsa tarafındaki görünümün benim nazarımda pozitif.

DOLAR KURU HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Dolar kuru 34 lira 15 kuruş seviyesinde. Bu hafta euro dolar paritesinde kar satışı beklediğim için dolar kurunda takip ettiğim bant arılığı yine aynı aşağıda 3380 yukarıda 3420 olacak. Dolar kurunda özellikle bu haftanın özelinde yukarı yönlü ataklar gerçekleşebilir. Bizim buradaki kırmızı çizgimiz 34 lira 20 kuruş seviyesini yukarı yönlü kıracak mı? Yukarı yönlü kırarsa yukarıda 34 lira 40 kuruş seviyesi olduğunu söyleyebilirim.

EURO DOLAR PARİTESİNDE KAR SATIŞLARI GELEBİLİR

Euro Dolar paritesi şu anda hafif satıcılı haftaya başladı. Euro dolar paritesinde bu hafta kar satışlarının yaşanması sürpriz değil. Özellikle euroya ihtiyacı olan arkadaşlarımızın bilgisi olsun. Euro dolar paritesi geçen hafta FED etkisiyle çok yükseldiği için bu hafta kar

satışlarıyla karşı karşıya kalabilir.

"SESSİZCE BEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

O az önce telaffuz ettiğim destek seviyelerine gerileyince artık hangi pozisyonu nasıl almamız gerektiğini bu haftanın özelinde size ifade edeceğim. Dolar endeksi 100,6 dolar seviyesinde 100 dolar seviyesinin altına çok da sarkmak istemiyor dolar. Endeksi burada 100-101 dolar aralığını yine takip edeceğiz. Dolar pozisyonunu koruduğumuz için o beklediğimiz 2570 dolar seviyesi gelmeden bir karar vermeyeceğiz kenarda sessizce beklemeye devam ediyoruz.

"ALTIN BOZDURMAK İÇİN İYİ BİR VAKİT DEĞİL"

Ons altın şu anda 2621 dolar seviyesinde. Geçen hafta 2625 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Haftayı da 2622 dolar seviyesinden tamamlamıştı. Bugün bu sabah saatlerinde 2631 dolar seviyesine kadar yükselişin devam ettiğini gördük. Geçen hafta beklediğimiz

2616 dolar seviyesi test edildi ancak 2631 dolar seviyesine kadar yükselmesi bize neyin işaretini vermiş oldu? Yukarıda direnç seviyeleri var. Biraz daha gideceğinin sinyalini vermiş oldu.

Gideceği trend yukarıda 2636 devamında 2648 dolar seviyeleri. Ons altın 2648 dolar seviyesine kadar yükselişini devam ettirecek ancak bu haftanın özelinde kar satışı bekliyorum. 2578 - 2636 dolar seviyesi bu haftanın özelinde takip edeceğim bant aralı.Biz arkadaşlarımızla bekliyoruz ama siz kesinlikle malınıza sahip çıkın. Geçen hafta boyunca sık sık ifade ettiğim gibi kesinlikle altın bozdurmak için iyi bir vakit değil. Kesinlikle sattırmayın.

GRAM ALTIN HANGİ SEVİYEDEN ALINMALI?

Gram altın serbest piyasalarda şu anda 2947 lira seviyesinde. Gram altın fiyatı ons altını takip etmeye devam ediyor. Onsa

altındaki yükselişler gram altını desteklemeye devam ediyor. Eylül ayında 2880 lira direncini takip edecektik ancak ons altın taraf da 2.600 dolar seviyesi sert bir şekilde yukarı yönlü kırıldığı için gram altın dolar TL kurundan da destek aldığı için yeni zirveleri test etti. Bugün bu sabah saatlerinde gram altın 2953 lira seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekor tazeledi.

Altın satmak için daha erken ancak gram altın almak isteyen ihmal etmiş olanlar ons altın tarafını yakından takip edecek. Yaklaşık bir ay önce ifade ettiğim gibi ons altın nereye gram altın oraya. Ons altın tarafında 2578 dolar seviyesinin karşısındaki gram altın nereye tekabül ediyorsa oradan gram altınlarını alabilirler. Elinde altın bulunduran yatırımcı beklemeli.

GRAM ALTIN FİYATI 4500 TL OLACAK

Kesinlikle Elinizdeki altınları satmak için aceleci davranmayın. Yılın son çeyreğinde yine her ay yeni bir rekor kıran altın ve gümüş fiyatları görmeyi sürdüreceğiz. Gram altın daha dolar tarafından destek almadı. Dolar tarafından da destek aldıktan sonra biz kısa süre zaman içinde 3.000 lira seviyesinin üzerini göreceğiz ve önümüzdeki yıl beklentimi geçen hafta perşembe günü açıklamıştım. Gram altın tarafında 4000 - 4500 lira aralığı on hafta 3000 - 3500 dolar seviyesi ile alakalı beklentimi yine koruyorum.

Ortadoğu'da tekrar savaş çanları çalmaya devam ederse piyasalar ve çarşı pazar karışır. Bu hafta Birleşmiş Milletler'den gelen açıklamaları yakından takip edeceğiz.