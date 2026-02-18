Gram altın için 8 bin lira sinyali! Sefer Humar 2026 yılının şampiyonunu açıkladı

Altın fiyatları için büyük düzeltme kapıda mı? Uzmanlar altın fiyatlarındaki dalgalanma hakkında çok kritik açıklamalar yapıyor. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle savrulan güvenli liman altın, 2026 yılında hangi seviyeleri görecek? Ekonomist Sefer Humar, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a altın, gümüş, dolar gibi yatırım araçlarının 2026 yılındaki seyrini değerlendirdi ve fiziki altın, altın sertifikası ve altın fonu konusunda yatırımcıları uyardı.

Altın fiyatları son dönemde dalgalı seyrediyor. Sizce bu dalgalanma geçici mi yoksa uzun vadeli bir trend mi?

Sefer Humar: Altın fiyatlarındaki dalgalanmayı ben iki ayrı açıdan değerlendiriyorum. Birincisi kısa vade, ikincisi ise uzun vade.

Kısa vadede altının yönünü en çok küresel faizler belirliyor. Özellikle ABD tahvil faizleri ve doların gücü altın üzerinde doğrudan etkili. Faizler yükseldiğinde altın baskı görüyor, faiz indirimi beklentisi arttığında ise güçleniyor. Son dönemde sert bir düzeltme yaşanmamış olması bana göre piyasadaki yukarı yönlü beklentinin tamamen kırılmadığını gösteriyor. Evet, geri çekilmeler olabilir ama ara ara yukarı hareketler görmeye devam edebiliriz.

Uzun vadeye baktığımda ise altının hikâyesinin bittiğini düşünmüyorum. Jeopolitik riskler hâlâ yüksek, merkez bankaları rezervlerinde altına yer vermeye devam ediyor ve küresel borçluluk ciddi seviyelerde. Bu tablo bana göre altını yapısal olarak destekliyor.

Benim şahsi kanaatim şu: Dalgalanma bir süre daha sürebilir. Ancak hızlı ve agresif hareket etmek yerine kademeli alım daha sağlıklı bir strateji olabilir. Uzun vadeli düşünen bir yatırımcı için portföyün bir kısmında altın bulundurmak hâlâ makul görünüyor.

2026 yılında ons altın ve gram altın için beklediğiniz en düşük ve en yüksek seviyeler ne?

Sefer Humar: 17 Şubat 2026 itibarıyla mevcut küresel tabloyu değerlendirdiğimde, faiz indirimi beklentileri, ABD ekonomisindeki yavaşlama ihtimali ve jeopolitik gelişmeler fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor.

Gram altın için şahsi beklentim:

• En düşük 4.800 – 5.200 TL bandı

• En yüksek 6.500 – 8.000 TL bandı

Gram altının yalnızca ons fiyatına değil, aynı zamanda dolar/TL kuruna bağlı olduğunu unutmamak gerekir. Türkiye’de kur dinamikleri çoğu zaman ons fiyatından daha belirleyici olabiliyor. Bu nedenle gram altın daha oynak bir yapıya sahip.

Altın fonları ve fiziki altın arasında yatırım tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli?

Sefer Humar: Bu tamamen yatırımcının hedefi ve psikolojisiyle ilgili.

Ben likidite açısından altın fonlarını daha pratik buluyorum. Alım-satımı kolay, saklama derdi yok ve makas aralığı genellikle daha düşük. Kısa ve orta vadede işlem yapacak yatırımcı için avantajlı olabilir.

Fiziki altın ise somut bir varlık hissi veriyor. Özellikle kriz dönemlerinde yatırımcıya psikolojik güven sağlayabiliyor. Ancak alım-satım makası daha yüksek ve saklama maliyeti var. Kendi yaklaşımım, portföyün küçük bir kısmında fiziki altın bulundurup, ağırlıklı olarak daha likit ürünleri tercih etmek yönünde olurdu.

Altın ve gümüş dışında hangi emtialar yatırım için cazip görünüyor?

Sefer Humar: Bakır gibi endüstriyel metaller, petrol ve doğalgaz gibi enerji ürünleri ya da tarım emtiaları teorik olarak cazip görünebilir. Ancak şunu unutmamak gerekir: Bu ürünlere bireysel yatırımcı olarak erişim altına kıyasla daha zor ve daha risklidir. Çoğu zaman vadeli işlemler ya da türev araçlar üzerinden işlem yapılır ve bu da bilgi ve disiplin gerektirir. Ben açıkçası bu alanlarda aceleci olunmasını doğru bulmuyorum. Emtia yatırımı herkes için uygun olmayabilir.

2026 yılının şampiyonu olacak yatırım aracı sizce ne? ve neden?

Sefer Humar: Net bir yatırım aracını şimdiden şampiyon ilan etmek bana göre doğru değil. Çünkü:

• Faiz politikaları değişebilir,

• Jeopolitik riskler artabilir ya da azalabilir,

• Hisse senetleri yeniden ivme kazanabilir,

• Kripto piyasası sürpriz yapabilir.

Benim yaklaşımım tek bir ürüne odaklanmak yerine çeşitlendirme yapmak olur. Yani biraz altın, biraz hisse, biraz sabit getirili araç ve risk iştahına göre alternatif varlıklar. Şampiyonu tahmin etmektense dengeli bir portföy oluşturmak daha rasyonel geliyor.

Global ekonomik gelişmeler altın ve diğer emtia fiyatlarını ne kadar etkiliyor?

Sefer Humar: Şahsi görüşüm şu şekilde; Küresel gelişmeler altın ve emtia fiyatlarını çok ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle ABD’nin para politikası belirleyici. Doların rezerv para olması ve ABD tahvil faizlerinin altınla ters korelasyona sahip olması nedeniyle, ABD Merkez Bankası’nın kararları fiyatları doğrudan etkiliyor.

Faiz artışı altını baskılar, faiz indirimi beklentisi destekler. Bunun yanında Çin’in büyüme verileri endüstriyel metalleri, Orta Doğu’daki gerilimler petrolü, küresel enflasyon ise tüm emtia piyasasını etkileyebilir. ABD–İran gerilimi arttığında yatırımcılar belirsizlikten kaçınma eğilimi gösterir. Bu tür dönemlerde altın, “güvenli liman” olarak görüldüğü için talep artabilir. Özellikle Orta Doğu’da tansiyon yükseldiğinde piyasalarda risk algısı büyür ve bu da altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebilir.

Açıkçası benim genel yaklaşımım dalgalanma sürebilir.

Büyük bir çöküş sinyali şu an için görmüyorum.

Ancak sert ve kesintisiz yükseliş de garanti değil.

Kademeli alım ve uzun vadeli bakış açısı daha sağlıklı.

Çeşitlendirme her zaman daha güvenli.

Hisse senetleri, doğru analiz ve bilinçli bir yaklaşım ile değerlendirildiğinde güçlü bir yatırım aracı olabilir. Ancak bu potansiyel, ancak sektörel dinamiklerin dikkatlice incelenmesi ve şirketlerin faaliyet gösterdikleri alanların iyi anlaşılmasıyla anlam kazanır. Her sektörün kendine özgü riskleri, büyüme potansiyeli ve konjonktürel hassasiyetleri bulunduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle yatırım kararlarında yalnızca getiri beklentisine odaklanmak yerine, risk algısını da sürecin doğal bir parçası olarak görmek gerekir.

Piyasa koşulları, ekonomik gelişmeler ve sektörel trendler bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmelidir. Bilgiye dayalı, temkinli ve stratejik bir yaklaşım benimsendiğinde hisse senetleri uzun vadede değer yaratma potansiyeli taşıyan önemli bir yatırım alternatifi haline gelebilir.