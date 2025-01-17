Gram altın için rakam verdi! Uzman isim altın fiyatının geleceği seviyeyi açıkladı

17 Ocak 2025 17:04 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 17:22

Altın, güne yükselişle başladı. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve İsrail'in ateşkes anlaşmasına uymaması, altın fiyatlarını yeni zirvelere taşıdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, küresel gelişmeleri değerlendirerek 2025 yılının ilk çeyreğinde gram altının ulaşabileceği seviyeyi açıkladı. İşte detaylar...

Nereden arsa alınır, metrekare fiyatı ne kadar olmalı? Uzman isimden arsa alım tüyoları

Nereden arsa alınır, metrekare fiyatı ne kadar olmalı? Uzman isimden arsa alım tüyoları

Altın​ piyasasında hareketlilik sürüyor. Rusya​'ya uygulanan yaptırımlar, ABD​'de Donald Trump’ın başkanlık dönemiyle gelen belirsizlikler ve FED’in faiz indirimi beklentileri, sarı madeni yukarı yönlü baskılıyor. Altındaki bu gelişmeleri dikkatle takip eden yatırımcılar, fiyatların gelecekte nasıl şekilleneceğini merak ediyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altındaki yükselişin temel nedenlerini şöyle açıkladı:

"ABD’de bu hafta açıklanan çekirdek enflasyon verilerinin beklentinin altında kalması, FED’in gelecekte faiz indirimi sürecini destekliyor. Ayrıca merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, fiyatların yukarı yönlü hareketine katkı sağlıyor."

TRUMP DÖNEMİ BELİRSİZLİKLERİ ALTINI DESTEKLİYOR

20 Ocak Pazartesi günü ABD’de Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla siyasi ve ekonomik belirsizliklerin devam edeceğini ifade eden Yıldırımtürk, petrol fiyatlarındaki artışın da enflasyonist beklentileri artırarak altın fiyatlarını desteklediğini belirtti. Uzman, ons altında bu yılın ilk yarısında 2.850 dolara kadar bir yükselişin mümkün olduğunu söyledi. Daha kısa vadede ise 2.725-2.790 dolar seviyelerinin direnç, 2.620-2.650 dolar bandının destek olarak takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

GRAM ALTIN İÇİN BEKLENTİLER

Gram altın tarafında da değerlendirmelerde bulunan Yıldırımtürk, mücevher sektöründe altın ithalatına sınırlı bir izin verilmesinin iç ve dış piyasa arasındaki fiyat farkını azalttığını ifade etti. Uzman, gram altın fiyatındaki yükselişin ons altına kıyasla daha sınırlı olabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Yatırımcılar, gram altını kısa vadede değil, orta ve uzun vadede değerlendirmeli. Mevcut piyasa şartlarında 3.100 TL seviyeleri alım için uygun görünüyor. İlk çeyrekte gram altının 3.350 TL’ye kadar yükselmesi beklenebilir."

ONS ALTIN VE GRAM ALTINDA GÜNCEL FİYATLAR

Ons altın, dün 2.689 dolar ile 2.725 dolar arasında hareket ederek günü 2.713 dolardan kapattı. Bugün ise 2.707 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Gram altın ise dün 3.063 TL ile 3.104 TL aralığında işlem gördü ve günü 3.090 TL'den tamamladı. Yeni günde gram altın 3.092 seviyesinde bulunuyor.