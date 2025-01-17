Gram altın rekor kırdı! Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 17 Ocak 2025 altın fiyatları

17 Ocak 2025 07:13 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 07:14

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın şu sıralar 3 bin 102 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 17 Ocak 2025 altın fiyatları...

Gram altın fiyatı yeni rekorunu kırdı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Gram altın fiyatı yeni rekorunu kırdı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

İslam Memiş "Onlar hep kaybeden olacak" diyerek uyardı! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat: Altın, gümüş, euro ve dolar oyunu değişti

İslam Memiş "Onlar hep kaybeden olacak" diyerek uyardı! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat: Altın, gümüş, euro ve dolar oyunu değişti

Altın piyasasında, en düşük 3 milyon 76 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 90 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,61 artışla 3 milyon 88 bin lira oldu.

Altın​ fiyatları​ güne rekorla başladı. Serbest piyasada gram altın​ 3.102,01 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.087,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI REKOR​ KIRDI

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 17 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

17 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.101,65

Satış 3.102,01

17 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.043,00

Satış 5.087,00

17 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 10.085,00

Satış 10.174,00

17 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.110,00

Satış 20.265,00

17 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.714,96

Satış 2.715,69