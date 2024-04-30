Gram altın yeşil zirveden kırmızı dibi gördü! Eylül ayında faiz indirimi sinyalleri

30 Nisan 2024 16:58 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 17:36

2024 yılında en çok etkilenen altın yüksek seyirden bu hafta itibariyle ani düşüş yaşandı. Kırmızı seviyeleri gören gram altının dibi görmesiyle gözler uzmanlardan gelen açıklamalara çevrildi. Para ve altın piyasalar uzmanı Şirin Sarı, tgrthaber.com.tr'nin özel haber şefi Zehra Maslak'a yaşanan ani düşüşün nedenlerini tek tek sıralarken akabinde faiz indirimleri hakkında da bilgiler verdi.

GRAM ALTIN YEŞİL ZİRVEDEN KIRMIZI DİBİ GÖRDÜ!

Altında yaşanan sert düşüşle ilgili Sarı, küresel piyasaları işaret etti. Asya kıtasında altına olan talebin arttığının altını çizen ekonomi uzmanı Sarı, "Dünya altın konseyi ilk çeyreklik raporunu açıkladı. Merkez bankaları ilk çeyrekte 200 ton 290 ton altın alımı gerçekleştirmiş. Bu son yılların bir yıla başlarken ilk çeyrekte alınan en yüksek miktar son 8 yıl yılı yıllık süreçte de 2.016 yılından bu yana da en güçlü merkez bankası alımlarıyla başladı. Alımlarda en en büyük payı Çin sahip. Çin elindeki dolar tahvillerini ve doları hızlı bir şekilde altın piyasası altına dönüyor. Bu da altının daha çok uzakta olduğunu tercih edilmesini sağlıyor" şeklinde konuştu.

Altın fiyatlarında son günlerde düşüş eğilimi baş gösterdi. Ons altında 2.430 zirvelerinden neredeyse %5 düşüş eğilimi yaşadı. Şu an 2.312 seviyelerinde gram altında ise 2.530 TL seviyelerini gördü. Serbest piyasada 2.630 TL yansıdı. Fakat hem altındaki farkın kapanmış olması hem de ons altındaki düşüşün etkisinde de etkisiyle beraber de gram altında zirve seviyelerden %6 aşağısında fiyatlanmalar yaşandı.

EYLÜL AYINDA FAİZ İNDİRİMİ SİNYALLERİ

Sarı, Orta Doğu'da yaşanan karmaşa nedeniyle de altın fiyatlarının etkilendiğinin altını çizdi. Sarı, sözlerine şu ifadelerde devam etti:

En önemli etkisi son 2 aylık süreç içerisinde jeopolitik riskti. Iran ve İsrail arasındaki misilleme sürecinin devam etmiş olması ve bu karşılıklı yapılan açıklamalar ons altını zirvelere taşımış oldu. Jeopolitik riskin etkilerini son günlerde daha az hissediyoruz hala. Nitekim petrol piyasasını etkileyen Hürmüz boğazı güvenliği tehdit edin, tehdit edilmiş olsa da Husiler tarafından. Yani enflasyonist baskı korkusu olmuş olsa bile bu jeopolitik risk etkisinin altın fiyatlarındaki etkisi son haftalarda azaldı. Bir gelişme ise fed'in istihdam ve enflasyon tarafındaki. Gelen verilere vereceği tepkisi oldu. Amerika merkez bankası. Enflasyondaki sıcak seyrin devam etmesi enflasyondaki yükseliş eğiliminin aylık ve yıllık bazda devam etmiş olması, faiz indirimlerini ötelenmesine neden olabilir. Önümüzdeki süreçte Haziran ayı itibariyle beklenen faiz indirimleri daha çok Eylül ayı itibariyle Eylül ayına kaymış durumda. Son zamanlarda özellikle altın tarafında belirleyici olan taraf Asya ülkeleriydi. Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinden satış gelirken özellikle borsa yatırım, altın borsa yatırım fonlarında.

Altının yeniden yükselişe geçmesi yönünde ise FED kararlarının etkili olacağını ifade eden Sarı, bu kararların piyasalardaki dengeleri de değiştireceğinin altını çizdi. Altının bir dahaki yükselişinde jeopolitik riskten çok büyük bankaların faiz kararlarının etkili olacağını söyleyen Sarı, yıl sonuna kadar altında yeniden yükseliş yaşanma ihtimalinin olduğunu belirtti. Ünlü ekonomist "Son zamanlarda özellikle altın tarafında belirleyici olan taraf Asya ülkeleriydi. Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinden satış gelirken özellikle borsa yatırım, altın borsa yatırım fonlarında" ifadelerini kullandı.