Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Gram, çeyrek, yarım altın piyasalarında son durum: İşte altında 5 Ocak fiyatları

Gram, çeyrek, yarım altın piyasalarında son durum: İşte altında 5 Ocak fiyatları

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ocak 2025 07:49 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 07:50

Altın fiyatları, 2025 yılının ilk haftasında yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor. Gram altından çeyrek altına kadar tüm altın türleri dikkatle takip edilirken, piyasalardaki hareketlilik yatırım stratejilerini şekillendiriyor. Yılın ilk haftasını geride bırakırken, altın fiyatlarının geldiği seviyeler büyük bir merak konusu.

Altın alım satımı yapmayı planlayanlar ve yatırımcılar, altın​ fiyatlarındaki güncel durumu yakından takip ediyor. İç ve dış piyasalardaki hareketlilik, altın fiyatlarına yansırken, gram altından ons altına kadar farklı kategorilerdeki fiyatlar merak ediliyor. 5 Ocak 2025 Pazar gününün ilk saatlerinde açıklanan güncel altın fiyatları belli oldu.

Gram, çeyrek, yarım altın piyasalarında son durum: İşte altında 5 Ocak fiyatları - 1. Resim

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI:

Gram Altın: 3.000,80 TL
Çeyrek Altın: 4.982,00 TL
Yarım Altın: 9.967,00 TL
Tam Altın: 19.885,63 TL
Cumhuriyet Altını: 19.845,00 TL
Gremse Altın: 49.866,58 TL
Ons Altın: 2.638,50 Dolar

Gram, çeyrek, yarım altın piyasalarında son durum: İşte altında 5 Ocak fiyatları - 2. Resim
Altın piyasasındaki değişimler, yatırımcıların stratejilerini belirlemesinde etkili olurken, piyasa​ hareketlilikleri dikkatle izlenmeye devam ediyor.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
altınfiyatyatırımpiyasa

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...