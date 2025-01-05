Gram, çeyrek, yarım altın piyasalarında son durum: İşte altında 5 Ocak fiyatları

05 Ocak 2025 07:49 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 07:50

Altın fiyatları, 2025 yılının ilk haftasında yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor. Gram altından çeyrek altına kadar tüm altın türleri dikkatle takip edilirken, piyasalardaki hareketlilik yatırım stratejilerini şekillendiriyor. Yılın ilk haftasını geride bırakırken, altın fiyatlarının geldiği seviyeler büyük bir merak konusu.