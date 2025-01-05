Gram, çeyrek, yarım altın piyasalarında son durum: İşte altında 5 Ocak fiyatları
Altın fiyatları, 2025 yılının ilk haftasında yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor. Gram altından çeyrek altına kadar tüm altın türleri dikkatle takip edilirken, piyasalardaki hareketlilik yatırım stratejilerini şekillendiriyor. Yılın ilk haftasını geride bırakırken, altın fiyatlarının geldiği seviyeler büyük bir merak konusu.
Altın alım satımı yapmayı planlayanlar ve yatırımcılar, altın fiyatlarındaki güncel durumu yakından takip ediyor. İç ve dış piyasalardaki hareketlilik, altın fiyatlarına yansırken, gram altından ons altına kadar farklı kategorilerdeki fiyatlar merak ediliyor. 5 Ocak 2025 Pazar gününün ilk saatlerinde açıklanan güncel altın fiyatları belli oldu.
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI:
Gram Altın: 3.000,80 TL
Çeyrek Altın: 4.982,00 TL
Yarım Altın: 9.967,00 TL
Tam Altın: 19.885,63 TL
Cumhuriyet Altını: 19.845,00 TL
Gremse Altın: 49.866,58 TL
Ons Altın: 2.638,50 Dolar
Altın piyasasındaki değişimler, yatırımcıların stratejilerini belirlemesinde etkili olurken, piyasa hareketlilikleri dikkatle izlenmeye devam ediyor.