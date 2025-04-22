Gram ve çeyrek altın rekor üstüne rekor kırıyor! İşte 22 Nisan 2025 altın fiyatları

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının daha da artabileceğine yönelik endişeler ve küresel ticaret stratejisindeki belirsizlikler altına rekor kırdırıyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 212 bin lira, en yüksek 4 milyon 250 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 2,3 artışla 4 milyon 238 bin 900 lira oldu. Ons altın fiyatı ise 3400 dolar seviyesini aşarak rekor seviyeyi gördü.

Serbest piyasada gram altın 4.289,84 TL'den, çeyrek altın ise 7.113,00TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 22 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

22 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.289,33

Satış 4.289,84

22 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.049,00

Satış 7.113,00

22 NİSAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 14.099,00

Satış 14.227,00

22 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 28.112,00

Satış 28.346,00

22 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.480,54 dolar

Satış 3.480,93 dolar