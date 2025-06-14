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 | İrem Çınar

Gram ve çeyrek altında zirve beklentisi! Uzmanlardan kritik uyarılar geldi: Alım-Satım yapacaklar dikkat

14 Haziran 2025 Cumartesi sabahında altın piyasası yatırımcının radarında. Rekora yakın seviyelerde güne başlayan altın, küresel belirsizlikler ve dövizdeki dalgalanmanın etkisiyle yükselişini sürdürüyor.

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KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 12:27

Altın fiyatlarında rekor seviyeler konuşulurken, hafta sonuna girilirken yatırımcıların gözü kulağı piyasalarda. Uzmanlar ise yatırım yapmayı düşünenlere dikkat çeken uyarılarda bulunuyor. 14 Haziran 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla altın piyasasındaki güncel fiyatlar belli oldu. “Bugün gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL oldu?” sorularının cevabı araştırılıyor.

Gram ve çeyrek altında zirve beklentisi! Uzmanlardan kritik uyarılar geldi: Alım-Satım yapacaklar dikkat

14 HAZİRAN 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 4.328,41 TL
  • Çeyrek altın: 7.223,00 TL
  • Yarım altın: 14.446,00 TL
  • Tam altın: 28.497,64 TL
  • Cumhuriyet altını: 28.762,00 TL
  • Gremse altın: 71.462,65 TL
  • Ons altın: 3.432,85 Dolar
Gram ve çeyrek altında zirve beklentisi! Uzmanlardan kritik uyarılar geldi: Alım-Satım yapacaklar dikkat

KÜRESEL BELİRSİZLİK ALTINA TALEBİ ARTIRIYOR

Jeopolitik gelişmeler, ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının para politikaları altın fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor. Dalgalı piyasa koşullarında yatırımcıların güvenli liman olarak altına yöneldiği görülüyor. Özellikle uzun vadeli yatırım düşünenler için altın hâlâ cazip bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Gram ve çeyrek altında zirve beklentisi! Uzmanlardan kritik uyarılar geldi: Alım-Satım yapacaklar dikkat

ANİ HAREKETLİLİKLERE KARŞI UYARI

Uzmanlar, gün içi fiyat dalgalanmalarının yatırım kararlarını doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor. Bu nedenle yatırım yapacakların anlık verileri takip etmesi, piyasadaki ani yükseliş ya da düşüşlere karşı temkinli davranması gerektiği ifade ediliyor. Fiyatların yüksek seyrettiği bu dönemde, bilinçli hareket etmek ve profesyonel görüşlere kulak vermek büyük önem taşıyor.

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