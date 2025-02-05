Gümüş fiyatlarında büyük sıçrama! Dolar geri çekildi beyaz altın değer kazandı: 3 ayın zirvesinde

05 Şubat 2025 16:28 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 16:42

Küresel ticaret ve ekonomik belirsizliklerin ardından riskten kaçınma havası nedeniyle güvenli liman metaller değer kazanıyor. Gümüş fiyatları Çarşamba günü 32,38 dolara çıkarak üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar bazlı Gümüş, doların teknik geri çekilme yaşamasıyla ivme kazanıyor. Gram gümüş fiyatı ise, 37,57 TL'ye yükselerek 10 Ekim'den bu yana en yüksek değerine ulaştı.

Altın fiyatı rekor kırdı: Kuyumcular en çok kar ettiren altını açıkladı! Ne çeyrek ne de gram altın

Altın fiyatı rekor kırdı: Kuyumcular en çok kar ettiren altını açıkladı! Ne çeyrek ne de gram altın

Gümüşte zirve hareketi başladı. Fiyatlar üç ayın en yüksek seviyesinde. Gümüş fiyatı çarşamba günü ons başına 32,30 dolar civarında işlem görerek üst üste üçüncü seansta yükseldi. Gümüş gibi güvenli liman metalleri, küresel ticaret ve ekonomik belirsizliklerin ardından artan riskten kaçınma nedeniyle zemin kazanıyor.

KÜRESEL BELİRSİZLİKLER GÜMÜŞ FİYATINI UÇURDU

Salı günü yürürlüğe giren yeni yüzde 10'luk ABD gümrük vergisine cevap olarak Çin, ABD'den ithal kömür ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ürünlerine yüzde 15 gümrük vergisi, ham petrol, tarım ekipmanları ve bazı otomobillere ise ek yüzde 10 gümrük vergisi uyguladı.

Dolar cinsinden Gümüş, ABD Doları (USD) teknik bir aşağı yönlü düzeltmeden geçerken alıcıları cezbetmeye devam ediyor.

DOLAR BASKI ALTINDA

ABD dolarının 6 ana para birimine karşı değerini ölçen ABD Dolar Endeksi 107,70 civarında işlem görerek üst üste üçüncü gün aşağı yönlü baskı altında kalmaya devam etti. Doların teknik geri çekilme yaşamasıyla gümüş ivme kazandı.

Tarihsel olarak bir değer deposu ve değişim aracı olarak kullanılan gümüş çarşamba günü ons başına 32,30 dolar civarında işlem görerek üst üste üçüncü seansta yükseldi.

GRAM GÜMÜŞ 37,57 TL'Yİ GÖRDÜ

Gram gümüş fiyatı ise, 37,57 TL'ye yükselerek 10 Ekim'den bu yana en yüksek değerine ulaştı.