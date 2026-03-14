Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Gümüş için sert fren! Alım fırsatı mı, çöküş mü?

Değerli metaller dolar endeksinin baskısı altında eziliyor. Gümüş Enstitüsü'nün "arz açığı" uyarılarına rağmen fiyatlar neden geriliyor? Ons gümüş fiyatları 31 dolar sınırına dayanarak haftalık yüzde 4'ten fazla değer kaybetti. Peki bu kayıp ne zamana kadar devam edecek?

KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 17:30

Orta Doğu'da yaşanan gerilim, değerli metallerde beklenen karşılığı bulamadı. , dolar endeksinin zirve zorlaması ve jeopolitik risklerin "güvenli liman" talebini karşılamada yetersiz kalmasıyla 31,20 dolar seviyesine kadar geriledi. Haftalık bazda yaklaşık %4,2 değer kaybeden gümüş, hafta başındaki 34 dolarlık zirvesinden hızla uzaklaşıyor. Yatırımcı tedirgin, bu düşüş kalıcı mı?

FAİZ BASKISI GÜMÜŞÜ ETKİLEDİ

Gümüş fiyatlarındaki bu ani geri çekilmenin arkasında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon verileri sonrası faiz indirimlerini öteleyebileceğine dair güçlenen sinyaller yer alıyor. Küresel enerji maliyetlerindeki artışın tetiklediği enflasyon endişeleri, yatırımcıları faiz getirmeyen gümüş yerine Amerikan dolarına yönlendirdi. Gümüşün sadece bir yatırım aracı olarak değil, endüstriyel talep tarafında da artan maliyet baskısı nedeniyle zorlandığı görülüyor.

STOK KRİZİ VE ARZ AÇIĞI VAR

Fiyatlardaki düşüşe rağmen gümüş, derin bir arz-talep dengesizliğiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Gümüş Enstitüsü (Silver Institute) raporları, piyasanın üst üste altıncı kez "arz açığı" ile kapanacağına işaret ediyor. Özellikle güneş enerjisi ve yapay zeka donanımlarında kullanılan gümüş miktarının artması, küresel stokların son yılların en düşük seviyelerine gerilemesine yol açtı. Mevcut fiyat düşüşünün, bu devasa arz açığı karşısında geçici bir teknik düzeltme olduğu değerlendiriliyor.

Teknik analizler, gümüş için 31 dolar seviyesinin kritik bir destek noktası olduğunu, bu seviyenin altındaki kapanışların düşüşü 28 dolar bandına kadar derinleştirebileceğini gösteriyor. Ancak Hindistan ve Çin gibi dev pazarlardan gelen fiziki alım iştahı, fiyatların daha fazla sarkmasını engelleyebilir. New York seansından gelen son veriler, gümüşün önümüzdeki haftaya bir toparlanma umuduyla mı yoksa yeni bir satış dalgasıyla mı başlayacağını netleştirecek.

