Haftanın kazananı yatırımcının gözdesi oldu! Altın, dolar, euro ve borsada ekonomik özet

18 Ocak 2025 11:57 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 12:12

Haftanın kazandıran yatırımı belli oldu. En çok kazandıran yine altın fiyatı oldu. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının fiyatı yatırımcıyı güldürdü. BIST 100 endeksi de yükselişle haftayı bitirdi. İşte borsa, altın, dolar ve euro performansı.

Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları arasında altın​ yeniden parladı. Borsa İstanbul’da bu hafta hisse senetleri yüzde 0,68, altının gram fiyatı yüzde 1,21, dolar/TL​ yüzde 0,45 ve avro/TL yüzde 0,60 değer kazanırken, yatırım fonları​ yüzde 0,03 geriledi, emeklilik fonları ise yüzde 0,14 arttı.

HAFTANIN KAZANDIRAN YATIRIMI ALTIN OLDU

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,21 artışla 3 bin 97 lira oldu.

Cumhuriyet altını yüzde 1,20 yükselişle 21 bin liraya,

Çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,19 artarak 5 bin 187 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO PERFORMANSI

ABD doları yüzde 0,45 değer kazanarak 35,5700 liraya,

Euro fiyatı yüzde 0,60 artışla 36,5500 liraya çıktı.

BORSA YENİDEN YÜKSELİŞTE

BIST 100 endeksi, bu hafta en düşük 9.659,51 puanı ve en yüksek 9.989,36 puanı gördü. Endeks bu haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,68 üstünde 9.977,94 puandan bitirdi.

HAFTANIN KAZANDIRAN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,03 değer kaybederken, emeklilik fonları yüzde 0,14 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,68 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

Tera Portföy Birinci Serbest Fon, %17,85 ile yatırım fonları arasında en fazla kazandıran fon olurken, Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise %3,53'lük getiri ile emeklilik fonları arasında birinci sırada yer aldı.

EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN KRİPTO PARA BİRİMLERİ

En büyük 100 kripto para birimi arasında bu hafta en çok yükselen 5 altcoin:

Fartcoin (FART): %110

Raydium (RAY): %41

XDC Network (XDC): %35,8

XRP: %31,75

SPX6900 (SPX): %30

Bu hafta ilk 100’de en çok düşen 5 kripto para birimi: