Trump kripto para adımı atıyor: Yeni yönetimden kripto hamlesi

18 Ocak 2025 11:33 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 11:38

Seçilmiş Başkan Donald Trump, kripto paralara yönelik başkanlık kararnamesiyle sektörü öncelikli konular arasına almayı planlıyor. Kripto dostu düzenlemeler ve ulusal Bitcoin rezervi vaadiyle dikkat çeken Trump, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini yönetimine dahil ediyor.

Altın parladı, borsa şampiyonları belli oldu! İşte dolar, euro, fon ve kripto performansları

Altın parladı, borsa şampiyonları belli oldu! İşte dolar, euro, fon ve kripto performansları

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump​, göreve başladıktan sonra kripto paralarla ilgili bir başkanlık kararnamesi imzalamaya hazırlanıyor. Bloomberg’e göre, bu adım kripto​ paraları, yönetimin öncelikli konularından biri haline getirecek.

ULUSAL BİTCOİN​ REZERVİ SÖZÜ VERDİ

Trump, geçtiğimiz yıl kripto paralara şüpheyle yaklaşırken, şimdi bu alana tam destek veriyor. Seçim sürecinde kripto para​ yatırımcılarının dikkatini çeken Trump, kendi kripto girişimini başlatarak “ulusal Bitcoin rezervi” kurma sözü verdi. Ayrıca, kripto endüstrisi için dostane bir düzenleme çerçevesi oluşturacağını taahhüt etti.

Kripto dünyasının önde gelen isimleriyle temas kuran Trump, sektöre olan ilgisini açıkça gösterdi. 7 Ocak’ta Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ile yüz yüze görüşen Trump, seçimden sonra Coinbase CEO’su Brian Armstrong ile de telefon görüşmesi yaptı. Bu temaslar, kripto sektörünün ABD​ siyasetindeki etkisinin giderek arttığının bir göstergesi.

Trump, seçim kampanyasında verdiği sözleri hayata geçirmeye şimdiden başladı. Kabine ve devlet kurumlarında görev almak üzere kripto yanlısı isimler seçti. Bunlar arasında teknoloji milyarderi Elon Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın başına geçerken, finansal düzenleyici geçmişi olan Paul Atkins ise Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığına getirildi.

Yeni yönetimin kripto paralara yönelik bu sıcak yaklaşımı, sektör temsilcileri ve yatırımcılar arasında heyecan oluşturmuş durumda. Trump’ın bu hamlelerinin, kripto piyasasında önemli değişimlere yol açması bekleniyor.