Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

HAK-İŞ'ten toplu sözleşme çağrısı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde beklenen teklifin gelmediğini belirterek, “Taleplerimiz yüksek değil, devletin bu talepleri karşılayacak kaynağı var” dedi. Ekonomik göstergelerin olumlu seyrettiğini vurgulayan Arslan, anlaşma sağlanmazsa grev kararlarının gündeme gelebileceğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
HAK-İŞ'ten toplu sözleşme çağrısı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 14:54

, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, "Biz devletin kaynaklarına inanıyoruz. Zorluklar olduğunu biliyoruz. Ama bu zorluklar bizim taleplerimizi karşılayabilecek zorluklar, karşılamasına engel zorluklar değil. Kaynak var. Lütfen bizim taleplerimizi çok yüksek talepler görmeyin" dedi.

HAK-İŞ'ten toplu sözleşme çağrısı

ÇALIŞANLARIN BEKLENTİSİ ÇOK YÜKSEK

Arslan, Ordu'da bir otelde düzenlenen Kadın Komitesi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün şu ana kadar arzu ettikleri gibi gerçekleşmediğini söyledi. 600 bin kamu çalışanının 300 binden fazlasının HAK-İŞ'in sendikalarının üyesi olduğunu belirten Arslan, "Dolayısıyla kamu çalışanlarının, bu kamu çerçeve protokolünde çalışanların beklentileri çok yüksek. Ekonomik sıkıntılar, yüksek , elimizdeki ücretleri ciddi şekilde eritti ve büyük bir beklentiye sebebiyet verdi. 6 aylık enflasyon yüzde 15,6 çıktı. Cuma günü bir teklif bekliyorduk ancak bu teklif gelmedi. Önümüzdeki hafta içi yeni bir teklif geleceği söyleniyor. Ama bu tekliflerle bizim taleplerimiz arasında büyük uçurum var. Bu işi nasıl çözeceğiz bilmiyorum. yapılacak yerlerde grev kararı söz konusu olabilir. Grevin yasak olduğu yerlerde Yüksek Hakem Kurulu söz konusu olabilir" diye konuştu.

HAK-İŞ'ten toplu sözleşme çağrısı

MİLLİ GELİR 17 BİN DOLARI GEÇECEK

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünkü verilerine bakıldığı zaman hükümetin bu tekliflerini daha yükseltebileceğini savunan Arslan, "Çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak noktada Türkiye'nin imkanları var. Türkiye büyüyor. Bu sene milli gelirimiz 17 bin doları geçecek. İhracat devam ediyor ve artıyor. Çalışanlar olarak üretiyoruz. İstihdam tarihimizin en yüksek noktasındayız. İşsizlik Türkiye'de en düşük noktada, 8,4 gelmiş. Daha da geliyor. Enflasyon göreceli olarak düşüyor. Faizler artık yükselmiyor. Bu ay içerisinde faizlerin düşeceğini göreceğiz" dedi.

HAK-İŞ'ten toplu sözleşme çağrısı

Arslan, kaynakların paylaşılmasında sorun olduğunu ileri sürerek, "Biz devletin kaynaklarına inanıyoruz. Zorluklar olduğunu biliyoruz. Ama bu zorluklar bizim taleplerimizi karşılayabilecek zorluklar, karşılamasına engel zorluklar değil. Kaynak var. Lütfen bizim taleplerimizi çok yüksek talepler görmeyin. Bu şartlarda bu sözleşmenin imzalanmasının istenmesi haksızlıktır. Hükümetimize çağrı yapalım; kamu çalışanlarımızın taleplerini lütfen dikkate alın. Biz hükümetimizden anlayış bekliyoruz" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En yüksek mevduat getirisi hangi bankada? İşte banka banka mevduat oranları
Tatil öncesi nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar
ETİKETLER
#enflasyon
#kamu çalışanları
#toplu sözleşme ikramiyesi
#toplu iş sözleşmesi
#grev
#toplu sözleşme
#hak-iş
#hak-iş
#kamu toplu sözleşmesi
#Toplu Sözleşmeler
#hakiş
#HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan
#Kamu Politikaları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.