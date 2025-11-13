Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Hak kaybına uğrayacaksınız! TSB'den ehliyet uyarısı

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için tanınan süre 31 Ekim 2025’te doldu. Ehliyet yenilemesi yapmayan vatandaşlar, 3 bin 600 ila 11 bin 200 lira arasında değişen tutarlarda ödeme yapmak zorunda kalacak. Türkiye Sigorta Birliği sürücülerin bu şekilde hak kaybına uğrayabilecekleri konusunda uyardı.

Türkiye Birliği (TSB), sürücülere geçerliliği sona eren eski tip sürücü belgelerini yenilememe durumunda olası bir olumsuzlukta, sigorta işlemleri ve hasar süreçlerinde hak kayıpları yaşanabileceği uyarısında bulundu. Birlikten yapılan açıklamada, TSB, sürücülere geçerliliği sona eren eski tip sürücü belgelerini yenilemeleri çağrısı yaptı.

Hak kaybına uğrayacaksınız! TSB'den ehliyet uyarısı

Eski tip ehliyetle olası bir olumsuzlukta, sigorta işlemleri ve hasar süreçlerinde hak kayıplarının yaşanabileceği vurgulanan açıklamada, "6495 sayılı Kanun ve Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemeler uyarınca, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yeni tip sürücü belgeleri verilmeye başlanmış, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025 tarihinde sona ermiştir." ifadelerine yer verdi.

Hak kaybına uğrayacaksınız! TSB'den ehliyet uyarısı

GERİ ALINACAK

Açıklamada, 1 Kasım 2025 tarihi itibarıyla eski tip sürücü belgelerinin geçerliliğinin bulunmadığı, bu tarihten sonra söz konusu belgelerle araç kullanılması halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi uyarınca işlem yapılacağı ve sürücü belgelerinin geri alınacağı hatırlatıldı.

ve sigorta süreçlerinde olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için sürücülere uyarıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Hak kaybına uğrayacaksınız! TSB'den ehliyet uyarısı

"Trafik güvenliğinin korunması, sigorta işlemleri ve hasar süreçlerinde hak kaybı yaşanmaması açısından, sürücülerimizin geçerliliği sona eren eski tip sürücü belgelerini yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirmeleri büyük önem taşımaktadır.”

