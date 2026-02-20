Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Ekonomi
Hamside ramazan bereketi: İftar sofraları ucuz balıkla şenlendi

Havaların birden soğumasıyla denizlerde hamsi bolluğu yaşandı. Fiyatların da iyice düşmesiyle iftar sofralarında hamsi bereketi yaşandı. Sezon başında 400 lirayı bulan hamsinin 50 liraya düştüğünü gören vatandaşlar kilo kilo aldı.

Edirne'de hamsinin kilogram fiyatının 50 liraya kadar düşmesi Balık Pazarı'nda yoğunluğa yol açtı.

Hamside ramazan bereketi: İftar sofraları ucuz balıkla şenlendi

Edirne Balık Pazarı'nda hamsi fiyatının kilogramı 50 liraya kadar düşmesi yoğunluğa yol açtı.
Sezon başında kilogramı 400 liraya kadar çıkan hamsinin fiyatı 50 liraya geriledi.
Fiyatlardaki düşüş esnafı ve vatandaşları memnun etti.
Balık Pazarı esnafı Yusuf Çimen, Ramazan ayında güzel bir bolluk yaşandığını belirtti.
Çimen, kar yağışının hamsi bolluğuna katkı sağladığını ifade etti.
Tezgahlara gelen yaklaşık 2 ton balığın yarısının şimdiden tükendiği belirtildi.
Fiyatların düşmesiyle vatandaşların kilo kilo hamsi aldığı ve tezgah önlerinde kuyruk oluştuğu gözlemlendi.
Sezon başında kilogramı 400 liraya kadar çıkan hamsinin fiyatı 50 liraya geriledi.

Fiyatlardaki düşüş hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Hamside ramazan bereketi: İftar sofraları ucuz balıkla şenlendi

Balık Pazarı esnafından Yusuf Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun yüksek fiyatlarla başladığını hatırlattı.

Hamsinin daha önce 400 lira seviyelerinde satıldığını belirten Çimen, "Daha önce 100 lira seviyelerini gördük ama bu yıl ilk kez 50 liraya kadar düştü. Ramazan ayında güzel bir bolluk yaşanıyor. Biz de bu kadar yoğunluk beklemiyorduk, rağbet oldukça fazla." dedi.

Kar yağışının hamsi bolluğuna katkı sağladığını ifade eden Çimen, denizin kendi dengesini bulmasıyla tezgahlarda bereket yaşandığını dile getirdi.

Hamside ramazan bereketi: İftar sofraları ucuz balıkla şenlendi

Bugün tezgahlara yaklaşık 2 ton balık geldiğini anlatan Çimen, "Yarısı şimdiden tükenmek üzere. Bu gidişle akşam saat 17.00'yi göremeyiz." diye konuştu.

Fiyatların düşmesiyle vatandaşların kilo kilo hamsi aldığı tezgah önlerinde zaman zaman kuyruk oluştu.

