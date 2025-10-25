Menü Kapat
20°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Hangi hesaplara el konulacak? MASAK'tan açıklama geldi

MASAK'ın internet sitesinden, son günlerde yazılı ve görsel basında yer alan, "Cumhuriyet savcılarına, rapor aranmaksızın el koyma yetkisi verileceği" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 16:02
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 16:05

Mali Suçları Araştırma Kurulu () Başkanlığı, sadece nitelikli , ve banka/ kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına MASAK'tan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verildiğini bildirdi.

Hangi hesaplara el konulacak? MASAK'tan açıklama geldi

Bu konuda Adalet Bakanlığı tarafından, başta MASAK olmak üzere, ilgili kamu idarelerinin görüşleri alınarak hazırlanan tasarıya dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Hangi hesaplara el konulacak? MASAK'tan açıklama geldi

"Sadece nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına Başkanlığımızdan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verilmektedir. Bu şekilde bir düzenleme yapılmasındaki temel amaç, özellikle internet yoluyla işlenen nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, suç konusu paranın, finansal sistemden kaçışını engellemek amacıyla hızlı bir şekilde müdahale edilmesini temin etmektir. Düzenlemeyle, hızlı bir şekilde el konulan paraların, en kısa sürede mağdurlara ödenmesi öngörülmektedir. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Gerek Başkanlığımız ve gerekse Adalet Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerde, vatandaşlarımızın mülkiyet hakkına yönelik keyfi muameleye yol açabilecek hiçbir konuya yer verilmemektedir."

ETİKETLER
#hırsızlık
#dolandırıcılık
#masak
#El Koyu
#Finansal Suçlar
#İnternet Suçları
#Ekonomi
