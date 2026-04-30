Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Avrupa ve Arap ülkelerine gönderiliyor... Ürün olgunlaştı, hasat başladı! Kilosu 350 lira

Mersin'in Silifke ilçesinde seralarda yetiştirilen üzümlerin hasadına başlandı. Kilosu 300-350 lira arasında satılan üzümler, iç piyasanın yanında Rusya, Arap ülkeleri ve Avrupa'ya ihraç ediliyor. İşte tüm detaylar...

GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 12:00

Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan Mersin'in Silifke ilçesinde, örtü altında yetiştirilen üzümler olgunlaştı. Seralarda üretilen üzümlerin hasadına başlandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, örtü altında yetiştirilen ve kilogramı 300-350 liradan satılan üzümlerin hasadına başlandı.
Üzümler, iç piyasanın yanı sıra Rusya, Arap ülkeleri ve kısmi olarak Avrupa ülkelerine pazarlanıyor.
Sezonun ilk hasadı, üretici Mustafa Sak'ın Atakent Mahallesi'ndeki 6 dönümlük serasında yapıldı.
Üretici Mustafa Sak, serasından 17 ton rekolte beklediğini belirtti.
Hasat, ekime kadar sürecek.
Sezonun ilk hasadı, üretici Mustafa Sak'ın Atakent Mahallesi'ndeki 6 dönümlük serasında yapıldı. Tarım işçilerince toplanan ürünler, kasalara yerleştirildikten sonra hale gidecek araçlara taşındı.

Üretici Mustafa Sak, gazetecilere, serasından 17 ton rekolte beklediğini söyledi.

'AVRUPA ÜLKELERİNE PAZARLIYORUZ'

Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz de üzümün kilogramının 300-350 liradan satıldığını belirterek, "Ürünleri iç piyasanın yanı sıra Rusya, Arap ülkeleri ve kısmi olarak da Avrupa ülkelerine pazarlıyoruz." dedi. Gürbüz, hasadın ekime kadar süreceğini kaydetti.

