Avrupa ve Arap ülkelerine gönderiliyor... Ürün olgunlaştı, hasat başladı! Kilosu 350 lira

Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan Mersin'in Silifke ilçesinde, örtü altında yetiştirilen üzümler olgunlaştı. Seralarda üretilen üzümlerin hasadına başlandı.
Sezonun ilk hasadı, üretici Mustafa Sak'ın Atakent Mahallesi'ndeki 6 dönümlük serasında yapıldı. Tarım işçilerince toplanan ürünler, kasalara yerleştirildikten sonra hale gidecek araçlara taşındı.
Üretici Mustafa Sak, gazetecilere, serasından 17 ton rekolte beklediğini söyledi.
Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz de üzümün kilogramının 300-350 liradan satıldığını belirterek, "Ürünleri iç piyasanın yanı sıra Rusya, Arap ülkeleri ve kısmi olarak da Avrupa ülkelerine pazarlıyoruz." dedi. Gürbüz, hasadın ekime kadar süreceğini kaydetti.