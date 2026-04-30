Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Hizmet ihracatında vergi sıfırlandı! Kazancını Türkiye'ye getiren vergi ödemeyecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile vergi istisnaları ve teşviklerinin kapsamı genişletildi. Yazılım, mimarlık, mühendislik, tasarım, eğitim ve sağlık gibi sektörlerde uygulanan vergi indirimi yüzde 80’den yüzde 100’e çıkarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Hizmet ihracatında vergi sıfırlandı! Kazancını Türkiye'ye getiren vergi ödemeyecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 07:59
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 08:03

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin döviz rezervlerini güçlendirecek adına önemli bir karar imza attı. Bazı vergi istisnaları ve teşviklerinin kapsamı genişletildi, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, eğitim ve sağlık gibi hizmetlerden elde edilen kazançlara uygulanan yüzde 80 oranındaki indirim yüzde 100'e çıkarıldı.

HABERİN ÖZETİ

Hizmet ihracatında vergi sıfırlandı! Kazancını Türkiye'ye getiren vergi ödemeyecek

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin döviz rezervlerini güçlendirmek amacıyla hizmet ihracatını ve yurt dışı iştirak kazançlarını teşvik edecek önemli vergi düzenlemeleri yaptı.
Mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, eğitim ve sağlık gibi hizmetlerden elde edilen kazançlara uygulanan yüzde 80 oranındaki indirim, gelirin tamamı Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 100'e çıkarıldı.
Bu düzenlemeler 1 Ocak 2026'da başlayan vergilendirme dönemlerinden itibaren geçerli olacak.
Yurt dışı iştirak kazançlarında asgari iştirak oranı yüzde 20'ye indirilirken, istisna oranı yüzde 80'e yükseltildi.
Bu teşviklerle yüksek katma değerli hizmet ihracatının ve Türkiye'ye döviz kazandırıcı faaliyetlerin artırılması hedefleniyor.
HİZMET İHRACATINA GÜÇLÜ TEŞVİK

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2026'da başlayan vergilendirme dönemleri gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre düzenleme kapsamında, gelir ve mükelleflerince yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, eğitim ve sağlık gibi hizmetlerden elde edilen kazançlara uygulanan yüzde 80 oranındaki indirim, elde edilen gelirin tamamının Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 100'e çıkarıldı.

Bu kapsamda, yüksek katma değerli hizmet ihracatının güçlü şekilde teşvik edilmesiyle küresel alanda daha büyük pazar payı elde edilmesi bekleniyor.

Ayrıca, bu teşvik, Türkiye'nin hizmet ihracatında çok daha güçlü bir konuma taşınması hedefine doğru önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

VERGİ AVANTAJLARININ KAPSAMI DA GENİŞLETİLDİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışı iştiraklerden elde edilen kar paylarına yönelik vergi avantajlarının kapsamı da genişletildi.

7491 sayılı Kanun'da 2023 yılından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumların sermayesine iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri iştirak kazançları için istisna oranı, iştirak payını elinde tutan şirketin yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az yüzde 50'sine sahip olunması ve kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması şartıyla, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen diğer şartlar aranmaksızın iştirak kazancı istisnasının yüzde 50 oranında uygulanması düzenlenmişti.

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 yılı kazançlarına uygulanmak üzere, kurumlar vergisi mükelleflerinin, yurt dışı iştirak kazançlarında yüzde 50 olan asgari iştirak oranı yüzde 20'ye indirilirken bu kazançlara uygulanan istisna oranı yüzde 80'e yükseltildi.

Mevcut uygulamada, gelir vergisi istisnasından yararlanabilmek için aranan en az yüzde 50 iştirak oranı yüzde 20'ye düşürülürken istisna oranı yüzde 50 olarak korunuyor.

Söz konusu düzenlemelerle, kazançların Türkiye'ye getirilmesi teşvik edilerek, yatırımların ve Türkiye'nin döviz kazandırıcı faaliyetlerinin artırılması, hizmet ihracatının desteklenmesi amaçlanıyor.

ETİKETLER
#döviz rezervleri
#kurumlar vergisi
#Hizmet Ihracatı
#Vergi Teşvikleri
#Yurt Dışı Iştirak
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.