Ali Fidan nereli kaç yaşında? Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre çok sayıda vali ile emniyet müdürünün görev yerinde değişiklik yapıldı. Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alınırken, yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı. Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu (TİHEK) Başkanlığı görevine getirildi. Yakup Canbolat ise Ankara Valiliği’ne atandı.

YENİ EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN NERELİ KAÇ YAŞINDA?

1970 yılında Bolu’nun Gerede ilçesinde doğan Ali Fidan, ilk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Lise öğrenimini 1988 yılında Bolu İmam Hatip Lisesi’nde bitirdi. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlayarak 1992’de mezun oldu. Mezuniyetinin ardından kısa bir süre Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Ali Fidan, 1994 yılında Bolu Valiliği bünyesinde kaymakam adayı olarak mülki idare kariyerine başladı. Adaylık sürecinde Bournemouth’ta dil eğitimi alarak mesleki incelemelerde bulundu. Ardından Çankırı’nın Kurşunlu ve Uşak’ın Ulubey ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı. Felahiye ve Yazıhan kaymakamlıklarının yanı sıra Malatya Vali Yardımcılığı görevlerinde de bulundu.

ALİ FİDAN BAKANLIK VE VALİLİK GÖREVLERİ

Merkez teşkilatında da çeşitli görevler üstlenen Fidan, İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde şube müdürü, daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve 2013-2015 yılları arasında genel müdür olarak görev aldı. 2015-2016 döneminde Düzce Valisi olarak görev yapan Ali Fidan, 25 Ağustos 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirildi. Bu görevini 2018 yılına kadar sürdürdü. Ali Fidan, 9 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla Nevşehir Valisi olarak atanmıştı. Son kararnameyle birlikte Türkiye’nin en önemli güvenlik kurumlarından biri olan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yeni başkanı oldu. Evli olan Ali Fidan’ın eşi Fatma Fidan’dır.