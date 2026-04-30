Hangi illerde Emniyet Müdürü değişti? Emniyet Müdürü değişten iller listesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre; Ankara Valisi Vasip Şahin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığına getirilirken, Aydın Valisi Yakup Canbolat ise Ankara Valiliği görevine atandı. Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Ankara İl Emniyet Müdürü olurken, Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç Konya İl Emniyet Müdürü görevine getirildi, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş Mersin İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi, Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel Manisa İl Emniyet Müdürü oldu, Polis Başmüfettişi Aydın Karan Elazığ İl Emniyet Müdürü görevine atanırken, Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin Yozgat İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir ise Siirt İl Emniyet Müdürü görevine getirildi.

Hangi illerde Emniyet Müdürü değişti? Emniyet Müdürü değişten iller listesi Resmi Gazete’de yayımlandı
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 00:49
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 00:51

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alınırken, yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan görevlendirildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı görevine getirilirken, Şahin'in yerine Ankara Valiliği görevine Aydın Valisi Yakup Canbolat atandı. Adıyaman Valisi Osman Varol ise Aydın Valiliği görevine getirildi. İstanbul-Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük de Adıyaman Valisi olarak görevlendirildi. Nevşehir Valisi Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürü (Vali) olarak atanırken; Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök Nevşehir Valiliği görevine getirildi.

HABERİN ÖZETİ

Hangi illerde Emniyet Müdürü değişti? Emniyet Müdürü değişten iller listesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve bazı valiliklerde önemli görev değişimleri yapıldı.
Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alınırken, yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı.
Ankara Valisi Vasip Şahin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı'na getirildi.
Ankara Valiliği'ne Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Valiliği'ne Adıyaman Valisi Osman Varol atandı.
Adıyaman Valiliği'ne İstanbul-Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük getirildi.
Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök Nevşehir Valiliği görevine getirildi.
Ankara, Konya ve Mersin gibi illerin emniyet müdürlüklerinde de değişiklikler yapıldı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Hangi illerde Emniyet Müdürü değişti? Emniyet Müdürü değişten iller listesi Resmi Gazete’de yayımlandı

HANGİ İLLERDE EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ?

Emniyet teşkilatında Ankara, Konya ve Mersin gibi önemli illerin müdür kadrolarında değişiklik gerçekleştirildi. Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, bünyesine alındı.

Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Ankara İl Emniyet Müdürü olurken,

Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç Konya İl Emniyet Müdürü görevine getirildi,

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş Mersin İl Emniyet Müdürü olarak atandı,

Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel Manisa İl Emniyet Müdürü görevine getirildi,

Polis Başmüfettişi Aydın Karan Elazığ İl Emniyet Müdürü olurken,

Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin Yozgat İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

Hangi illerde Emniyet Müdürü değişti? Emniyet Müdürü değişten iller listesi Resmi Gazete’de yayımlandı
