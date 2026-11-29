Piyasaların merakla beklediği 2026 yılı üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri Salı günü açıklanıyor. Kritik veriler öncesi Tgrthaber.com’a özel analizlerde bulunan Ekonomi Yazarı Necmettin Batırel, Türkiye ekonomisinin resesyona girmeden dengelendiğine dikkat çekerek büyümenin arka planını ve vatandaşa yansımalarını tek tek sıraladı.

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HABERİN ÖZETİ "Hayat pahalılığı hızı düşecek!" Ekonomi Yazarı Necmettin Batırel, büyüme rakamlarının vatandaşa nasıl yansıyacağını açıkladı Ekonomi Yazarı Necmettin Batırel, Salı günü açıklanacak 2026 yılı üçüncü çeyrek GSYH verileri öncesinde Türkiye ekonomisinin resesyona girmeden dengelendiğini belirterek büyümenin detaylarını analiz etti. Üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisinin çeyreklik bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 2,70 büyümesi bekleniyor. Büyümeyi tarım sektörü ve yüksek faiz ortamına rağmen hanehalkı iç tüketimi sırtlayacak. Euro bölgesinin yüzde 1,3 büyüdüğü dönemde Türkiye'nin bu oranı aşmasıyla son 12 ayda ülkeye 10,1 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girdi. Yüzde 36 bandındaki yüksek politika faizine ve sıkı kredi koşullarına rağmen ekonomide sert bir durgunluk yaşanmadı. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 2026'nın ilk 9 ayında 86,4 milyar dolara ulaşırken otomotiv, makine ve elektrikli teçhizat sektörleri büyümeye katkı verdi.

BÜYÜMEYİ TARIM VE İÇ TÜKETİM SIRTLAYACAK

Ekonomi Yazarı Necmettin Batırel: Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (büyüme) verileri Salı günü açıklanacak. Çeyreklik bazda 0.5, yıllık bazda 2.70 büyüme gerçekleşecek. Yıl boyunca elverişli seyreden iklim ve hasat koşulları sayesinde ikinci çeyrekte %13,3’le en hızlı büyüyen tarım sektörü, toplam GSYH büyümesini yukarı çeken ana sürükleyici güçlerden biri olacak yüksek faiz ortamına rağmen hanehalkı tüketimi büyümeye pozitif katkı verecek. İthalat artış hızının yavaşlaması, net ihracatın büyümeye olan pozitif katkısını destekleyecek.

EURO BÖLGESİ'Nİ İKİYE KATLADI, YABANCI YATIRIM 10,1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Büyüme rakamının yüksekliği ile birlikte enflasyondaki kalıcı düşüşe, fiyat istikrarına ve öngörülebilir para politikasına odaklanan yabancı kurumsal yatırımcılar ve fonlar fiyat artışlarıyla ilgili mücadeleyi olumlu karşılıyor. Euro bölgesinin yüzde 1,3 büyüme gösterdiği üçüncü çeyrekte Türk ekonomisinin bu rakamı iki kat aşarak genişlemesi doğrudan yatırımlarda büyük artış yaşanmasını sağladı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı verilerine göre 2026'nın üçüncü çeyreği itibarıyla son 12 ayda Türkiye'ye 10,1 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girerken, Türk yatırımcıların yurt dışına yaptığı doğrudan yatırım 9,9 milyar dolara ulaştı. Büyüme hızının vatandaşa en olumlu yansıması, talep kaynaklı fiyat artışlarının durulması ve hayat pahalılığı hızının (enflasyonun) kademeli olarak düşmesidir.

YÜZDE 36 POLİTİKA FAİZİNE RAĞMEN "SERT DURGUNLUK" YAŞANMADI

Türkiye'de vergi gelirlerinin büyük kısmı (KDV ve ÖTV gibi) doğrudan tüketim üzerinden alınan dolaylı vergilere dayanır. Büyüme iç tüketimle desteklendiği için vergi tahsilatı hızlandı. Artan vergi gelirlerinin önemli bir bölümü kamu borcu faiz ödemelerine, mevcut personel maaşlarına ve cari giderlere ayrılacak. Türk ekonomisi, enflasyonu düşürme (dezenflasyon) programı kapsamında yüksek politika faizlerinin (%36 bandı) ve sıkı kredi koşullarının uygulandığı bir dönemden geçiyor. 2026'nın ikinci çeyreğindeki %2,3'lük büyümenin ardından gelen %2,7'lik oran, ekonominin sert bir durgunluğa (resesyona) girmeden dengelendiğini gösteriyor.

OTOMOTİV VE MAKİNE SEKTÖRLERİ BÜYÜMEYE İVME KAZANDIRDI

Türkiye imalat sanayisinde yapısal bir dönüşüm yaşıyor. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 2025 yılında 112 milyar dolara ulaşarak toplam imalat sanayi ihracatının %43,5'ini oluşturdu. 2026 yılının ilk 9 ayında ise bu kalemdeki ihracat 86,4 milyar dolara çıktı. Bu alanda otomotiv, makine ve elektrikli teçhizat sektörleri büyüme hızına büyük katkı sağladı.