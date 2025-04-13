Hazine ve Maliye Bakanlığı bono ve devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 3 ay vadeli kuponsuz hazine bonosu ve 9 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 13.85 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.