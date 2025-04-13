Hazine ve Maliye Bakanlığı bono ve devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek

İstanbul
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 3 ay vadeli kuponsuz hazine bonosu ve 9 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 13.85 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek. Yarın 3 ay vadeli kuponsuz hazine bonosu ve 9 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi gerçekleştirilecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın yapılacak ilk ihalede 3 ay (98 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosu, ikinci ihalede 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,85 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.