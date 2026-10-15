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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 12:33

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül ayı bütçe verisini açıkladı

Eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 785,4 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 253,1 milyar TL ve bütçe açığı 532,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 13 trilyon 948,1 milyar TL, bütçe gelirleri 12 trilyon 107,8 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 840,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül ayı bütçe verisini açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 12:33

, Eylül ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, Eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 785,4 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 253,1 milyar TL ve 532,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 522,4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 269,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Gösterge (Eylül Ayı)Tutar (TL)
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri1 trilyon 785,4 milyar
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri1 trilyon 253,1 milyar
Bütçe Açığı532,2 milyar
Faiz Dışı Bütçe Giderleri1 trilyon 522,4 milyar
Faiz Dışı Açık269,2 milyar

Bütçe dengesi

Merkezi yönetim bütçesi 2025 yılı Eylül ayında 309 milyar 643 milyon TL açık vermiş iken 2026 yılı Eylül ayında 532 milyar 242 milyon TL açık verdi. 2025 yılı Eylül ayında 73 milyar 22 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2026 yılı Eylül ayında 269 milyar 202 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Bütçe giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Eylül ayı itibarıyla 1 trilyon 785 milyar 391 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 263 milyar 40 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 522 milyar 351 milyon TL olarak gerçekleşti.
2026 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 18 trilyon 978 milyar 815 milyon TL ödenekten Eylül ayında 1 trilyon 785 milyar 391 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 1 trilyon 331 milyar 1 milyon TL harcama yapıldı.
Eylül ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 9 iken 2026 yılında yüzde 9,4 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 oranında artarak 1 trilyon 522 milyar 351 milyon TL olarak gerçekleşti.
Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 8,6 iken 2026 yılında yüzde 9,4 oldu.

Bütçe Kalemi / GöstergeEylül 2025Eylül 2026Yıllık Değişim / Oran (%)
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri1 trilyon 331 milyar 1 milyon TL1 trilyon 785 milyar 391 milyon TL+%34,1
Faiz Harcamaları-263 milyar 40 milyon TL-
Faiz Hariç Bütçe Giderleri-1 trilyon 522 milyar 351 milyon TL+%39,1
2026 Yılı Toplam Bütçe Ödeneği-18 trilyon 978 milyar 815 milyon TL-
Bütçe Ödenek Gerçekleşme Oranı%9,0%9,4-
Faiz Hariç Gider Gerçekleşme Oranı%8,6%9,4-

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Eylül ayı itibarıyla 1 trilyon 253 milyar 149 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 1 trilyon 74 milyar 88 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 141 milyar 923 milyon TL oldu.
2025 yılı Eylül ayında bütçe gelirleri 1 trilyon 21 milyar 358 milyon TL iken 2026 yılının aynı ayında yüzde 22,7 oranında artarak 1 trilyon 253 milyar 149 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Eylül ayı gerçekleşme oranı 2025 yılında yüzde 8 iken 2026 yılında yüzde 7,7 oldu.

2026 yılı Eylül ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 oranında artarak 1 trilyon 74 milyar 88 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 7,9 iken 2026 yılında yüzde 7,8 oldu.

Gelir Kalemi / Gösterge2025 Eylül2026 EylülDeğişim / Artış Oranı (%)
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri1 trilyon 21 milyar 358 milyon TL1 trilyon 253 milyar 149 milyon TL%22,7
Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranı (Tahmine Göre)%8,0%7,7-
Vergi Gelirleri-1 trilyon 74 milyar 88 milyon TL%21,8
Vergi Gelirleri Gerçekleşme Oranı (Tahmine Göre)%7,9%7,8-
Genel Bütçe Vergi Dışı Gelirleri-141 milyar 923 milyon TL-

2026 yılı Ocak-Eylül dönemi merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri

2026 yılı Ocak-Eylül döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 13 trilyon 948,1 milyar TL, bütçe gelirleri 12 trilyon 107,8 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 840,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 11 trilyon 697 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 410,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

GöstergeTutar (TL)
Bütçe Giderleri13 trilyon 948,1 milyar
Bütçe Gelirleri12 trilyon 107,8 milyar
Bütçe Açığı1 trilyon 840,3 milyar
Faiz Dışı Bütçe Giderleri11 trilyon 697 milyar
Faiz Dışı Fazla410,8 milyar
2026 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri

Bütçe dengesi

Merkezi yönetim bütçesi 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde 1 trilyon 217 milyar 278 milyon TL açık vermiş iken 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde 1 trilyon 840 milyar 330 milyon TL açık verdi. 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde 445 milyar 103 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde 410 milyar 800 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Bütçe giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Eylül dönemi itibarıyla 13 trilyon 948 milyar 130 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 2 trilyon 251 milyar 130 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 11 trilyon 697 milyar TL olarak gerçekleşti.
2026 yılı Ocak-Eylül döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,4 oranında artarak 13 trilyon 948 milyar 130 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,7 oranında artarak 11 trilyon 697 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Eylül dönemi itibarıyla 12 trilyon 107 milyar 800 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 10 trilyon 401 milyar 981 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 1 trilyon 390 milyar 478 milyon TL oldu.
2025 yılı Ocak-Eylül döneminde bütçe gelirleri 9 trilyon 4 milyar 924 milyon TL iken 2026 yılının aynı döneminde yüzde 34,5 oranında artarak 12 trilyon 107 milyar 800 milyon TL olarak gerçekleşti. 2026 yılı Ocak-Eylül dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 oranında artarak 10 trilyon 401 milyar 981 milyon TL oldu.

 

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#hazine ve maliye bakanlığı
#bütçe açığı
#Bütçe Giderleri
#Bütçe Gelirleri
#Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri
#Ekonomi
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