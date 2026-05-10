Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Fatura TÜİK'e kesildi" haberine yalanlama Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜİK Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ve dezenformasyon yapıldığını belirterek hukuki haklarını kullanacağını açıklamıştır. Bazı gazetelerin 'Fatura TÜİK'e kesildi', 'TÜİK Başkanı görev süresi dolmadan görevden alındı' şeklinde yanlış bilgi paylaştığı belirtilmiştir. TÜİK eski Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin ocak ayında bittiği ve yeni atama yapılana kadar görevi vekaleten devam ettirdiği ifade edilmiştir. Ataması yapılmamışken görevden alındı denilerek zorlama yorumlarla yanlış bilgi yayanlar hakkında hukuki hakların kullanılacağı bildirilmiştir. TÜİK Başkanlığına Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı'nın atamasının yapıldığı belirtilmiştir.

Ortaya atılan asılsız iddialarla dezenformasyon yapıldığı belirtilen açıklamada, yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna yayma girişimleri hakkında tüm hukuki hakların kullanılacağını bildirdi.

Açıklamada, "Bugün bazı gazetelerin aynı başlıklarla 'Fatura TÜİK'e kesildi', 'TÜİK Başkanı görev süresi dolmadan görevden alındı' şeklinde yanlış bilgi paylaştıkları ve açıkça, bilinçli olarak dezenformasyon yaptıkları görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

"TÜM HUKUKİ HAKLAR KULLANILACAK"

Kamuoyuna alenen yanlış bilgi verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere, TÜİK eski Başkanı Sayın Erhan Çetinkaya'nın görev süresi ocak ayında bitmiş olup, yeni atama yapılana kadar görevini vekaleten devam ettirmiştir. Bu çerçevede ataması yapılmamışken görevden alındı diyerek zorlama yorumlarla, bir niyet ile yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna bilinçli yayma girişimleri hakkında tüm hukuki haklar kullanılacaktır."

TÜİK Başkanlığına, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan kararla Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı'nın ataması yapılmıştı.

