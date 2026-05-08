İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’de çeşitli gruplara silah ve İHA eğitimi verildiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada, bu asılsız iddiaların Türkiye’nin barışçıl dış politikasını ve Filistin davasına desteğini hedef alan bir "kara propaganda" faaliyeti olduğu vurgulandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ DMM’den 'silah ve İHA eğitimi' iddialarına cevap İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'de çeşitli gruplara silah ve İHA eğitimi verildiği iddialarını yalanlayarak bunun bir kara propaganda faaliyeti olduğunu belirtti. DMM, bu iddiaların Türkiye'nin barışçıl dış politikasını ve Filistin davasına desteğini hedef aldığını vurguladı. Açıklamada, bu tür paylaşımların bölgedeki gerilimi tırmandırmayı ve uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçladığı belirtildi. DMM, kamuoyunu yanıltmaya yönelik gerçek dışı iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

DMM'DEN AÇIKLAMA

"Söz konusu içerikler Türkiye’nin bölgede her zaman öncelediği barış, istikrar ve huzur ortamına yönelik kararlı duruşunu hedef alan bir kara propaganda faaliyetidir.

Kaynağı açıkça belli olan bu tarz paylaşımlar; bölgedeki gerilimi tırmandırmayı, Türkiye’nin Filistin’in haklı davasına olan desteğini sekteye uğratmayı ve uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi hedefleyen beyhude birer çabadan ibarettir.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik gerçek dışı iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2052725605095928280?s=20