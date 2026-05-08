Beşiktaş'ta İspanyol rüzgarı: Kartal gözünü Real Madrid'in yıldızına dikti! Genç savunmacıya istenen bedel dudak uçuklattı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Beşiktaş yönetimi, bu sezon savunmada yaşanan zafiyetleri kökten çözmek adına "nokta atışı" bir transfer için düğmeye bastı.
Emmanuel Agbadou’nun yanına üst düzey bir partner arayan Kartal, Malang Sarr hamlesinin ardından çıtayı daha da yükselterek Real Madrid forması giyen Raul Asencio’yu listesine ekledi. İspanyol basınından Fichajes'in geçtiği bilgilere göre; siyah-beyazlı kurmaylar, 23 yaşındaki stoperin transferi için eflatun-beyazlı devle resmi temaslara başladı.
Beşiktaş’ın bu transferdeki tek rakibi Süper Lig ekipleri değil. Genç savunmacının sergilediği potansiyel, İngiltere Premier Lig’in köklü ekiplerinden Everton’ın da iştahını kabartmış durumda. Haberin detaylarında, oyuncu için Real Madrid’e yaklaşık 20 milyon euro civarında bir teklif iletildiği öne sürülürken, Madrid cephesinin tavrı transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. İspanyol devinin, kapıyı 40 milyon euro’dan açtığı iddia ediliyor.
Real Madrid altyapısından yetişen ve kulübüyle 2031 yılına kadar uzun soluklu bir sözleşmesi bulunan Asencio, bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen İspanyol stoper, bu sezon 4 farklı kulvarda çıktığı 31 maçta skor katkısıyla da farkını ortaya koydu:
|Oyuncu Adı
|Altyapı
|Sözleşme Bitiş Tarihi
|Piyasa Değeri
|Bu Sezon Maç Sayısı
|Bu Sezon Katkı (Gol/Asist)
|Asencio
|Real Madrid
|2031
|25 Milyon Euro
|31
|La Liga: 2 Gol
Şampiyonlar Ligi: 1 Asist
Sahadaki duruşuyla "modern stoper" tanımına tam uyan Raul Asencio, sadece savunma becerileriyle değil, topu oyuna sokma kabiliyetiyle de teknik heyetin tam notunu aldı. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamanın verdiği baskıyı soğukkanlılıkla yöneten 23 yaşındaki oyuncu, ikili mücadelelerdeki yüksek başarı oranı ve fiziksel direnciyle "geçilmez" bir profil çiziyor.
Transfer iddialarının sosyal medyada yayılması, siyah-beyazlı taraftarlar arasında büyük bir heyecan dalgasına sebep oldu. Serdal Adalı yönetiminin hem ligde hem de Avrupa’da iddialı bir kadro kurmasını bekleyen Beşiktaşlı futbolseverler, Asencio’nun savunmadaki liderliği alacağına ve takıma büyük güç katacağına inanıyor.