Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Beşiktaş'ta İspanyol rüzgarı: Kartal gözünü Real Madrid'in yıldızına dikti! Genç savunmacıya istenen bedel dudak uçuklattı

Trendyol Süper Lig’de savunma hattında yaşanan bireysel hatalar nedeniyle kalesini kapatmakta zorlanan Beşiktaş, transferde rotayı İspanya’ya kırdı. Siyah-beyazlılar, Real Madrid’in parlayan yeteneği Raul Asencio için dev bir operasyon başlattı.

GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 14:10
08.05.2026
saat ikonu 14:10

yönetimi, bu sezon savunmada yaşanan zafiyetleri kökten çözmek adına "nokta atışı" bir için düğmeye bastı.

Beşiktaş, savunma zafiyetlerini gidermek amacıyla Real Madrid'in 23 yaşındaki stoperi Raul Asencio'yu transfer etmek için harekete geçti.
Beşiktaş yönetimi, Real Madrid forması giyen Raul Asencio'yu listesine ekledi ve transfer için resmi temaslara başladı.
Beşiktaş'ın bu transferdeki rakibi Premier Lig ekibi Everton.
Real Madrid'in oyuncu için 40 milyon euro istediği iddia ediliyor, ancak Beşiktaş'ın yaklaşık 20 milyon euro teklif ettiği öne sürülüyor.
Asencio, Real Madrid altyapısından yetişmiş olup kulübüyle 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 25 milyon euro.
Bu sezon 31 maçta forma giyen Asencio, La Liga'da 2 gol ve Şampiyonlar Ligi'nde 1 asist katkısı sağladı.
Oyuncunun modern stoper özellikleri, topu oyuna sokma kabiliyeti ve fiziksel direnci öne çıkıyor.
Emmanuel Agbadou’nun yanına üst düzey bir partner arayan Kartal, Malang Sarr hamlesinin ardından çıtayı daha da yükselterek forması giyen Raul Asencio’yu listesine ekledi. İspanyol basınından Fichajes'in geçtiği bilgilere göre; siyah-beyazlı kurmaylar, 23 yaşındaki stoperin transferi için eflatun-beyazlı devle resmi temaslara başladı.

PREMİER LİG’DEN CİDDİ RAKİP: EVERTON

Beşiktaş’ın bu transferdeki tek rakibi Süper Lig ekipleri değil. Genç savunmacının sergilediği potansiyel, İngiltere Premier Lig’in köklü ekiplerinden ’ın da iştahını kabartmış durumda. Haberin detaylarında, oyuncu için Real Madrid’e yaklaşık 20 milyon euro civarında bir teklif iletildiği öne sürülürken, Madrid cephesinin tavrı transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. İspanyol devinin, kapıyı 40 milyon euro’dan açtığı iddia ediliyor.

MODERN SAVUNMACI: HÜCUMDA DA ETKİLİ

Real Madrid altyapısından yetişen ve kulübüyle 2031 yılına kadar uzun soluklu bir sözleşmesi bulunan Asencio, bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen İspanyol stoper, bu sezon 4 farklı kulvarda çıktığı 31 maçta skor katkısıyla da farkını ortaya koydu:

Oyuncu AdıAltyapıSözleşme Bitiş TarihiPiyasa DeğeriBu Sezon Maç SayısıBu Sezon Katkı (Gol/Asist)
AsencioReal Madrid203125 Milyon Euro31La Liga: 2 Gol
Şampiyonlar Ligi: 1 Asist
GÜÇ VE SOĞUKKANLILIK BİR ARADA

Sahadaki duruşuyla "modern stoper" tanımına tam uyan Raul Asencio, sadece savunma becerileriyle değil, topu oyuna sokma kabiliyetiyle de teknik heyetin tam notunu aldı. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamanın verdiği baskıyı soğukkanlılıkla yöneten 23 yaşındaki oyuncu, ikili mücadelelerdeki yüksek başarı oranı ve fiziksel direnciyle "geçilmez" bir profil çiziyor.

TARAFTAR "YILDIZ" BEKLİYOR

Transfer iddialarının sosyal medyada yayılması, siyah-beyazlı taraftarlar arasında büyük bir heyecan dalgasına sebep oldu. Serdal Adalı yönetiminin hem ligde hem de Avrupa’da iddialı bir kadro kurmasını bekleyen Beşiktaşlı futbolseverler, Asencio’nun savunmadaki liderliği alacağına ve takıma büyük güç katacağına inanıyor.

